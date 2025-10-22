Miłość pod lupą socjologa

Czy miłość da się zmierzyć, opisać i przeanalizować naukowo? Czy socjolog, wyposażony w narzędzia badawcze i chłodny dystans obserwatora, może powiedzieć nam coś prawdziwego o uczuciach? O tym, jak wygląda miłość (albo jej brak) w XXI wieku, opowie prof. Tomasz Szlendak podczas spotkania wokół swojej najnowszej książki „Miłość nie istnieje”. Rozmowę poprowadzi prof. Radosław Kossakowski. Zapraszamy w poniedziałek, 3 listopada, o godz. 18:00 do sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej.

O książce z opisu wydawnictwa Znak Literanova:

ZWIĄZKI, RANDKI I ŻYCIE SOLO W XXI WIEKU

Miłość przypomina jednorożca – wszyscy o niej słyszeli, ale niewielu twierdzi, że ją spotkało.

A do tego są poważne wątpliwości, czy istnieje.

W XXI wieku trudno znaleźć nam kogoś do pary. Choć robimy wszystko, co sugerują książki o samorozwoju, aplikacje randkowe i instagramowi coache, nasze związki są nietrwałe i mało satysfakcjonujące. Namiętność, bliskość, intymność, przyjaźń, wsparcie – coraz rzadziej znajdujemy je w relacji romantycznej. Tylko że wciąż nie widzimy dla niej alternatywy.

Tomasz Szlendak, profesor socjologii i autor licznych publikacji, w swojej najnowszej książce opisuje rozpad mitu romantycznej miłości, który przez wieki kształtował zachodnie społeczeństwa. Sięga zarówno do badań naukowych, jak i tekstów kultury popularnej, by postawić pytania o to, jak późny kapitalizm, rozwój technologii i pogłębiające się podziały społeczne wpłynęły na nas i nasze związki.

Tomasz Szlendak – profesor, socjolog, dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniem przemian obyczajowości, relacjami między kobietami i mężczyznami oraz polityką kulturalną. Zasiada w Radzie Doskonałości Naukowej. Laureat stypendium tygodnika „Polityka”, odznaczony medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”, wyróżniony Nagrodą Cyceron przyznawaną przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Autor książek, m.in.:

„Nowe praktyki kulturowe Polaków” (z Krzysztofem Olechnickim), „Grupy rekonstrukcji historycznej. Edukacja i konsumowanie przeszłości” (z Krzysztofem Olechnickim), „Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie”, „Naga małpa przed telewizorem. Popkultura w świetle psychologii ewolucyjnej” (z Tomaszem Kozłowskim), „Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej”, „Architektonika romansu”, „Techno Mania. Cyberplemię w zwierciadle socjologii”.