„Niebieski piesek” w bibliotece

W niedzielę, 24 września, o godz. 17 zapraszamy dzieci w wieku 3+ wraz z rodzicami/opiekunami do Biblioteki Elbląskiej na spektakl Olsztyńskiego Teatru Lalek pt. „Niebieski piesek”. Przedstawienie opowiadające o przyjaźni i tolerancji zagrany będzie przepięknymi, kolorowymi lalkami. Wstęp wolny.

Opis przedstawienia:

„Niebieski piesek” to sztuka znakomitego węgierskiego dramaturga opowiadająca o pewnej psiej rodzinie, w której na świat przychodzi szczeniaczek o niebieskiej sierści. Oburzeni mieszkańcy podwórka grożą wszystkim wyrzuceniem. Mały odmieniec, nie chcąc narazić najbliższych na przykrości, decyduje się opuścić dom. Jego wędrówka w świat to jedno pasmo drwin, upokorzeń i szykan. Niczym Andersenowskie Brzydkie Kaczątko z powodu swej inności nigdzie nie znajduje zrozumienia. Do czasu, gdy spotyka takiego samego odmieńca jak on – marynarza o rudych włosach. Niebieski i rudzielec zaprzyjaźniają się i postanawiają stawić czoła bezmyślności i nietolerancji otoczenia.

Czas trwania: 50 minut

Autor: Gyula Urban wg utworu Aliny i Jana Le Witt; reżyser: Scena Inicjatyw Aktorskich; muzyka: Jerzy Derfel; przekład: Barbara Benke i Zofia Szczygielska; scenografia: Zbigniew Burkacki; teksty piosenek: Joanna Kulmowa

Aktorzy: Jarek Cupriak, Elżbieta Grad, Monika Gryc, Adam Hajduczenia, Agnieszka Harasimowicz, Alicja Wroniszewska

Spektakl odbędzie się w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”, tel. (55) 625 60 23

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.