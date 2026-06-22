O budowaniu odporności psychicznej z Martą Iwanowską-Polkowską

Biblioteka Elbląska z Fundacją ODWA zapraszają 30 czerwca o godz. 18.00 na spotkanie z Martą Iwanowską-Polkowską – psycholożką, coachką, trenerką i autorką książek „#nażyć się” oraz „Kiedy życie mówi sprawdzam”. Spotkanie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą żyć bardziej świadomie, lepiej rozumieć siebie i odnaleźć większą równowagę w codziennym życiu. Wstęp wolny.

Marta Iwanowska-Polkowska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Od ponad dwóch dekad wspiera ludzi w budowaniu dobrostanu, odporności psychicznej i odnajdywaniu własnej drogi w życiu.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym, jak odnajdywać równowagę w codzienności, stawiać czoła życiowym wyzwaniom i nie gubić siebie w świecie pełnym presji i oczekiwań. Punktem wyjścia do rozmowy będą książki autorki.

„#nażyć się” to osobista opowieść o odwadze, uważności i odnajdywaniu dobrostanu mimo przeciwności losu. Marta Iwanowska-Polkowska z empatią przygląda się naszym próbom zadbania o siebie i pokazuje, jak wyjść z pułapek, które często sami na siebie zastawiamy.

Z kolei „Kiedy życie mówi sprawdzam” poświęcona jest budowaniu odporności psychicznej. To książka zachęcająca do refleksji nad tym, jak przechodzić przez trudne doświadczenia bez nadmiernego obwiniania się, odnajdywać sens w kryzysach i zatrzymać się na chwilę w codziennym biegu.

Rozmowę poprowadzi Magda Ogrodowczyk, prezeska Fundacji ODWA.



