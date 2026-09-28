O komiksie i książce obrazkowej z prof. Jerzym Szyłakiem

3 października, o godz. 11:00 zapraszamy na spotkanie z prof. Jerzym Szyłakiem, podczas którego przyjrzymy się komiksowi i książce obrazkowej jako pełnoprawnym formom opowieści, sztuki i komunikacji – również dla dorosłego odbiorcy. Obowiązują zapisy.

Podczas spotkania porozmawiamy o tym:

– jak obraz i tekst wspólnie budują znaczenie,

– jak „czytać” obrazy i dostrzegać to, czego nie mówią słowa,

– dlaczego komiks i picture book mogą być interesujące i wartościowe także dla dorosłych,

– jak obrazy wpływają na sposób, w jaki odbieramy i interpretujemy opowieść,

– dlaczego książka obrazkowa może być uniwersalnym medium, niezależnie od wieku i doświadczenia czytelnika.

Nie zabraknie konkretnych przykładów komiksów i książek obrazkowych, wspólnej analizy, dyskusji i rozmowy o tym, co właściwie „czytamy”, kiedy patrzymy na obraz.

Prof. Jerzy Szyłak – badacz komiksu, literatury i kultury wizualnej, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor licznych publikacji poświęconych komiksowi i jego miejscu w kulturze.

- To spotkanie dla rodziców, edukatorów, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i wszystkich dorosłych, którzy chcą spojrzeć na komiks i książkę obrazkową z innej perspektywy. Przyjdźcie przekonać się, że obrazkowa opowieść nie ma metryki – może być równie ciekawa, wieloznaczna i angażująca dla dorosłego odbiorcy, jak dla dziecka – zaprasza Krystyna Rybicka z Elkamery.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

ul. św. Ducha 3-7

tel. (55) 625 60 32

e-mail: elkamera@bibliotekaelblaska.pl

Zajęcia odbywają się w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego przez MKiDN z programu Kultura Dostępna 2026.