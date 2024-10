O podróżowaniu i podróżach z Tomkiem Michniewiczem

We wtorek, 5 listopada, o godz. 18 zapraszamy do sali „U Świętego Ducha” Biblioteki Elbląskiej na spotkanie autorskie z Tomaszem Michniewiczem, podróżnikiem i dziennikarzem, autorem bestsellerowych książek, m.in. „Samsara. Na drogach, których nie ma”, „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata” czy „Chwilowa anomalia. O chorobach współistniejących naszego świata”. Wstęp wolny.

Spotkanie poprowadzi Halina Samson.

Tomek Michniewicz – podróżnik, dziennikarz, reportażysta i organizator wypraw. Autor bestsellerowych, nagradzanych reportaży książkowych, programu „Inny świat” w telewizji TTV i audycji w Trójce, Jedynce, Radiu Zet oraz współzałożyciel Radia 357.

Laureat m.in. nagrody National Geographic „Traveler”, czterech statuetek na festiwalu sztuki mediów i podróży Mediatravel oraz nagrody Osobowość Roku. Członek jury Kolosów, najważniejszej nagrody podróżniczo-eksploratorskiej w Polsce oraz Wielkiego Konkursu Fotograficznego National Geographic.

Podejmuje się trudnych i niebezpiecznych projektów reporterskich. Rozbił kongijsko-zambijski gang przemytników kości słoniowej i został wpuszczony na pokład łodzi Mel Fisher’s Treasures, najsłynniejszej ekipy poszukiwaczy skarbów na świecie.

Opisywał fundamentalizm muzułmański w północnym Pakistanie i źródła przestępczości w Johannesburgu, operacje polskich sił specjalnych, metody zawodowych oszustów kasyn w Las Vegas i praktyki czarnej magii w Afryce Centralnej.

Autor książek: „Przedświt”, „Chwilowa anomalia. O chorobach współistniejących naszego świata”, „Chrobot. Życie najzwyklejszych ludzi świata”, „Świat równoległy. Reportaże o ludziach i miejscach, które wydaje nam się, że znamy”, „Swoją drogą. Opowieść o trzech podróżach po inne życie”, „Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów”, „Samsara. Na drogach, których nie ma”.

„Przedświt”, który ukazał się we wrześniu tego roku, to pierwsza w dorobku autora powieść, wszystkie poprzednie to książki reporterskie.

Dofinansowano ze Środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego z programu „Partnerstwo dla Książki”