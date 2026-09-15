Od „Stulecia Winnych” po kryminał. Spotkanie z Ałbeną Grabowską w Lokomotywie

23 września o godz. 18 w filii bibliotecznej Lokomotywa przy ul. Ogólnej 59 odbędzie się spotkanie z autorką bestsellerowych powieści – Ałbeną Grabowską. Pisarka z powodzeniem sięga po różne gatunki – od powieści historycznych i obyczajowych, przez kryminały, po fantastykę i literaturę dla dzieci. W swoich książkach czerpie z historii oraz doświadczenia zawodowego lekarki. Wstęp wolny. Rozmowę z autorką poprowadzi Elżbieta Zielińska.

Ałbena Grabowska jest pisarką, lekarką, neurologiem i epileptologiem. Jej literacki dorobek obejmuje już 30 książek, wśród których znalazły się zarówno powieści dla dorosłych, jak i książki dla dzieci i młodzieży. Największą popularność przyniosła jej saga „Stulecie Winnych”, opowiadająca o losach kilku pokoleń rodziny Winnych na tle burzliwej historii XX wieku. Powieść doczekała się ekranizacji w postaci popularnego serialu Telewizji Polskiej.

Twórczość Ałbeny Grabowskiej trudno jednak zamknąć w jednym gatunku. Pisarka tworzy powieści obyczajowe, historyczne i kryminalne, sięga również po fantastykę. Wśród jej książek znajdują się m.in. „Matki i córki”, „Kości proroka”, cykl „Alicja w krainie czasów” oraz seria „Uczniowie Hippokratesa”. Jest także autorką cyklu kryminalnego z Franciszkiem Stawickim i Mają Kwiatkowską oraz książek dla młodszych czytelników.

W swojej twórczości Ałbena Grabowska chętnie wykorzystuje wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy lekarskiej. Medycyna pojawia się w jej powieściach jako ważny element fabuły, ale równie istotne miejsce zajmują historia, relacje międzyludzkie i losy kolejnych pokoleń.

Podczas spotkania porozmawiamy o różnorodności literackiego dorobku pisarki, o źródłach jej inspiracji oraz o tym, jak udaje jej się łączyć intensywną pracę literacką z aktywnością zawodową lekarki.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

