Seniorzy znów będą rządzić miastem. Zobacz program

Aktywność, pasje, spotkania i dobra energia! Tego podczas Elbląskich Dni Seniora z pewnością nie zabraknie. Od 14 do 19 września Elbląg będzie miejscem spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o seniorach, którzy chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania i cieszyć się bliskością innych.

Elbląskie Dni Seniora to czas spotkań, integracji, aktywności i wspólnego odkrywania nowych możliwości spędzania wolnego czasu. Przygotowany program będzie okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do zadbania o zdrowie, rozwijania zainteresowań i nawiązywania nowych znajomości.

Na uczestników czekać będą różnorodne propozycje: warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym, zajęcia ruchowe oraz wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań i poziomu aktywności.

Wydarzenie jest także okazją do pokazania, że senioralna aktywność może mieć wiele wymiarów, od ruchu i działań prozdrowotnych, przez rozwijanie pasji, aż po uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym miasta.

Organizatorzy zachęcają wszystkich elbląskich seniorów do aktywnego udziału w wydarzeniach. W warto wyjść, spotkać się z innymi i przekonać się, jak wiele radości, inspiracji i dobrej energii mogą przynieść Elbląskie Dni Seniora, które potrwają od 14 do 19 września.

Szczegółowy program poniżej (również w linku)

14.09.2026r.

INAUGURACJA, godz. 10

przemarsz spod Urzędu Miejskiego na Plac Jagiellończyka,

wręczenie kluczy do Miasta,

koncerty i występy zespołów seniorskich,

Strefa zdrowia

Spotkanie: Urząd Miejski, ul. Łączności 1,

Festyn: Plac K. Jagiellończyka 1 Godz. 10-14

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych ul. Czerwonego Krzyża 1 Godz. 10-15

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7 Godz. 10-18

Turniej tenisa stołowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” – świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19

15.09.2026r.

Zajęcia „Sprawny senior” (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:00

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Aqua Fitness Senior (obowiązują zapisy pod nr tel. 55-625-63-81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kob@mosir.elblag.eu)

Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 Godz. 10-11, 11-12

Warsztaty kreatywne „Kiermasz Sztuki”; pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-611-20-59)

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac K. Jagiellończyka 1, Godz. 11:00

Warsztaty „Zakładka z dawnej drukarni”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Bezpłatne zwiedzanie Muzeum, dodatkowo o godz. 12:00 i 16:00 oprowadzanie z przewodnikiem – zbiórka przy budynku Podzamcza

Muzeum Archeologiczno - Historyczne Bulwar Zygmunta Augusta 11 Godz. 11-17

Akademia Aktywnego Seniora: blok ćwiczeń, zumba

Muzeum Archeologiczno - Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11; dziedziniec*, Godz. 13-14 i 14:30-15:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Cudze chwalicie... najciekawsze tradycje polskie

Biblioteka Cyberiada, ul. Hetmańska 16, Godz. 16:00

16.09.2026r.

Aromaterapia leśna - marsz z kijkami Nordic Walking

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11

„Sąsiedzkie Łamigłówki 60+” – ćwiczenia pamięci i koncentracji organizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (obowiązują zapisy pod nr tel: 508-335-307)

Pub Sąsiedzi, ul. 1 Maja 48, Godz. 11-13

Warsztaty „List, który poczeka”

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14

Dekoart dla seniorów: malowanie na blejtramie (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-626-60-85)

Biblioteka, al. J. Piłsudskiego 17, Godz. 13:00

Turniej szachowy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19

17.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zajęcia „Pilates”, (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)

Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:30

Zawody pływackie - konkurencje 50 m i 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn

Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68, Zapisy: 9-9:45. Start: 10; Dekoracja medalowa: 11:30

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Tworzenie biżuterii z szyfonu

Biblioteka Słoneczna, ul. Słoneczna 29, Godz. 15:00

Spotkanie edukacyjne w Klubie Seniora, pt. „ZUS bliżej seniora”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16:00

18.09.2026r.

Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)

Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15

Zawody Nordic Walking na dystansie, 5 km kobiet i mężczyzn

Park Leśny Bażantarnia (polana); Zapisy: 9-9:45, Rozgrzewka: 10:00; Start: 10:30; Wyniki: 12:00

Ognisko integracyjne

Park Leśny Bażantarnia, Godz. 13-15

Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera

Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 19:00

19.09.2026r.

Spacer z przewodnikiem

Zbiórka przy Bramie Targowej, Godz. 11-13

Zabawa taneczna w stylu strefy kibica

Dzienny Dom Senior+, ul. Zamkowa 16A, Godz. 15-17

Spektakl „Zbrodnia i kara”

(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)

Teatr im. A. Sewruka, Godz. 18:00