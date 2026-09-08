Seniorzy znów będą rządzić miastem. Zobacz program
Aktywność, pasje, spotkania i dobra energia! Tego podczas Elbląskich Dni Seniora z pewnością nie zabraknie. Od 14 do 19 września Elbląg będzie miejscem spotkań i wydarzeń przygotowanych z myślą o seniorach, którzy chcą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania i cieszyć się bliskością innych.
Elbląskie Dni Seniora to czas spotkań, integracji, aktywności i wspólnego odkrywania nowych możliwości spędzania wolnego czasu. Przygotowany program będzie okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale również do zadbania o zdrowie, rozwijania zainteresowań i nawiązywania nowych znajomości.
Na uczestników czekać będą różnorodne propozycje: warsztaty, spotkania o charakterze kulturalnym, zajęcia ruchowe oraz wydarzenia rekreacyjne i rozrywkowe. Każdy będzie mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od zainteresowań i poziomu aktywności.
Wydarzenie jest także okazją do pokazania, że senioralna aktywność może mieć wiele wymiarów, od ruchu i działań prozdrowotnych, przez rozwijanie pasji, aż po uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym miasta.
Organizatorzy zachęcają wszystkich elbląskich seniorów do aktywnego udziału w wydarzeniach. W warto wyjść, spotkać się z innymi i przekonać się, jak wiele radości, inspiracji i dobrej energii mogą przynieść Elbląskie Dni Seniora, które potrwają od 14 do 19 września.
Szczegółowy program poniżej (również w linku)
14.09.2026r.
INAUGURACJA, godz. 10
- przemarsz spod Urzędu Miejskiego na Plac Jagiellończyka,
- wręczenie kluczy do Miasta,
- koncerty i występy zespołów seniorskich,
- Strefa zdrowia
Spotkanie: Urząd Miejski, ul. Łączności 1,
Festyn: Plac K. Jagiellończyka 1 Godz. 10-14
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych ul. Czerwonego Krzyża 1 Godz. 10-15
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7 Godz. 10-18
Turniej tenisa stołowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” – świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19
15.09.2026r.
Zajęcia „Sprawny senior” (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)
Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:00
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Aqua Fitness Senior (obowiązują zapisy pod nr tel. 55-625-63-81 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kob@mosir.elblag.eu)
Kryta pływalnia ul. Robotnicza 68 Godz. 10-11, 11-12
Warsztaty kreatywne „Kiermasz Sztuki”; pracownia tkactwa i rękodzieła artystycznego (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-611-20-59)
Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Plac K. Jagiellończyka 1, Godz. 11:00
Warsztaty „Zakładka z dawnej drukarni”
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14
Bezpłatne zwiedzanie Muzeum, dodatkowo o godz. 12:00 i 16:00 oprowadzanie z przewodnikiem – zbiórka przy budynku Podzamcza
Muzeum Archeologiczno - Historyczne Bulwar Zygmunta Augusta 11 Godz. 11-17
Akademia Aktywnego Seniora: blok ćwiczeń, zumba
Muzeum Archeologiczno - Historyczne, Bulwar Zygmunta Augusta 11; dziedziniec*, Godz. 13-14 i 14:30-15:30
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Cudze chwalicie... najciekawsze tradycje polskie
Biblioteka Cyberiada, ul. Hetmańska 16, Godz. 16:00
16.09.2026r.
Aromaterapia leśna - marsz z kijkami Nordic Walking
Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Bażantarnia, zbiórka przy Muszli Koncertowej, Godz. 9-11
„Sąsiedzkie Łamigłówki 60+” – ćwiczenia pamięci i koncentracji organizowane przez Elbląskie Centrum Usług Społecznych (obowiązują zapisy pod nr tel: 508-335-307)
Pub Sąsiedzi, ul. 1 Maja 48, Godz. 11-13
Warsztaty „List, który poczeka”
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 11-14
Dekoart dla seniorów: malowanie na blejtramie (obowiązują zapisy pod nr tel: 55-626-60-85)
Biblioteka, al. J. Piłsudskiego 17, Godz. 13:00
Turniej szachowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16-19
17.09.2026r.
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Zajęcia „Pilates”, (obowiązują zapisy pod nr tel: 609-977-220)
Centrum Tańca Promyk, ul. Browarna 80, Godz. 9:30
Zawody pływackie - konkurencje 50 m i 25 m stylem dowolnym kobiet i mężczyzn
Kryta pływalnia, ul. Robotnicza 68, Zapisy: 9-9:45. Start: 10; Dekoracja medalowa: 11:30
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Tworzenie biżuterii z szyfonu
Biblioteka Słoneczna, ul. Słoneczna 29, Godz. 15:00
Spotkanie edukacyjne w Klubie Seniora, pt. „ZUS bliżej seniora”
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sielanka” - świetlica osiedlowa, ul. Płk. Dąbka 64, Godz. 16:00
18.09.2026r.
Spotkanie planszówkowe „Szare komórki w ruchu” (gry planszowe, logiczne i integracyjne)
Miejsce Spotkań Aktywnych, ul. Czerwonego Krzyża 1, Godz. 9-15
Zawody Nordic Walking na dystansie, 5 km kobiet i mężczyzn
Park Leśny Bażantarnia (polana); Zapisy: 9-9:45, Rozgrzewka: 10:00; Start: 10:30; Wyniki: 12:00
Ognisko integracyjne
Park Leśny Bażantarnia, Godz. 13-15
Zwiedzanie Interaktywnej Wystawy Książki i Prasy Elkamera
Biblioteka Elbląska, Św. Ducha 3-7, Godz. 10-18
Spektakl „Zbrodnia i kara”
(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)
Teatr im. A. Sewruka, Godz. 19:00
19.09.2026r.
Spacer z przewodnikiem
Zbiórka przy Bramie Targowej, Godz. 11-13
Zabawa taneczna w stylu strefy kibica
Dzienny Dom Senior+, ul. Zamkowa 16A, Godz. 15-17
Spektakl „Zbrodnia i kara”
(bilety do odbioru w kasie Teatru w dniu 15.09.2026r. od godz. 10:00)
Teatr im. A. Sewruka, Godz. 18:00