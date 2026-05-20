Od zakładu Schichaua do Stoczni nr 16 w Elblągu - wykład dr. Marcina Westphala

Wspólnie z Instytutem Strat Wojennych im. J. Karskiego zapraszamy we wtorek, 26 maja, o godz. 18:00 do Biblioteki Elbląskiej na wykład dr. Marcina Westphala poświęcony historii elbląskiej stoczni Ferdinanda Schichaua pt. „Od zakładu Schichaua do Stoczni nr 16 w Elblągu – produkcja, straty i powojenna tajemnica”. Wstęp wolny.

Marcin Westphal – historyk, archiwista i muzealnik, zastępca dyrektora ds. merytorycznych w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Autor m.in. opracowania pt. „Walka o panowanie w głębinach. Historia powstania U-Boota typu XXI”. W sferze jego zainteresowań badawczych znajdują się m.in. działania wojenne na morzach i oceanach w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli niemieckiej broni podwodnej.

Elbląska stocznia Ferdinanda Schichaua, choć nie była największym zakładem przemysłu okrętowego zlokalizowanym w rejonie Zatoki Gdańskiej, to jednak odgrywała niebagatelną rolę w rozbudowie niemieckiej Kriegsmarine. 22 stycznia 1945 r. zakład przerwał produkcję i rozpoczęła się ewakuacja na zachód niewykończonych jednostek pływających, części wyposażenia i personelu. Walki o Elbląg ustały 11 lutego 1945 r., a stocznia z niemal niezniszczoną infrastrukturą produkcyjną wpadła w ręce Sowietów. Nastał czas grabieży i dewastacji. Jednak jak już niedługo miało się okazać, nie oznaczało to końca budowy okrętów podwodnych w Elblągu.../ Przemysław Mazur z Instytutu Strat Wojennych im. J. Karskiego

W programie:

Wykład, sesja pytań oraz losowanie trzech egzemplarzy książki-niespodzianki.