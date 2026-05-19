Rozstrzał w ofertach na miejską komunikację

Aż 8 ofert złożyli przewoźnicy w przetargu na obsługę elbląskiej komunikacji miejskiej na lata 2028-2037. Dzisiaj Zarząd Komunikacji Miejskiej dokonał ich otwarcia. Jak się okazuje, oferta lokalnego przewoźnika, który obecnie świadczy większą część usług, jest droższa niż konkurentów z zewnątrz.

Pierwotnie otwarcie ofert miało nastąpić w styczniu, ale ten termin był wielokrotnie przesuwany. Najpierw z uwagi na odwołania co do treści przetargu składane przez przewoźników, które rozpatrywała Krajowa Izba Odwoławcza. Kolejne przesunięcia były związane z pytaniami od potencjalnych oferentów i koniecznością odpowiedzi na nie. Wtorek, 19 maja, okazał się terminem ostatecznym w postępowaniu przetargowym i dzisiaj ZKM mógł upublicznić złożone oferty.

Kto i za ile wycenił swoje usługi

Zamówienie zostało podzielone na dwie części, w każdym z nich przewidziane jest 1,375 mln wozokilometrów rocznie. Liczba wozokilometrów może się zmieniać +/- 10 proc. w każdym roku.

Na pierwszą część swoje oferty złożyły trzy firmy: ABUS z Radzymina (145,9 mln zł), PKS z Elbląga (195,9 mln zł) i PT KŁOSOK z Żor - 186,3 mln zł).

Na drugą część - 5 firm. A są to: BP TOUR REGIO z Lublina (222,3 mln zł), RELOBUS Transport Polska z Torunia (dawna Arriva, 228,2 mln zł), konsorcjum firm IREX TRANS ze Świętochłowic i IREX Olsztyn (228,3 mln zł), konsorcjum firm PKS w Gostyninie i PKS w Skierniewicach (144,9 mln zł) oraz konsorcjum firm JUTRANS z Żor i MIKRUS z Żor (186,3 mln zł).

Teraz szczegółowym badaniem ofert zajmie się komisja przetargowa. Może ono potrwać kilka miesięcy.

Warunki dla przewoźników

Przypomnijmy, że umowy z nowymi przewoźnikami, wyłonionymi w przetargu, mają obowiązywać od 1 stycznia 2028 do 31 grudnia 2037 r. ZKM wymaga od nich nowych autobusów, z których blisko jedna trzecia ma mieć napęd nisko lub zeroemisyjny. Mają mieć minimum 11,5 metra długości, troje drzwi, być w całości niskopodłogowe, z klimatyzacją, kasownikami umożliwiającymi płacenie kartą, systemem głosowych zapowiedzi przystanków. Na pokład zabiorą 90 pasażerów (miejsca siedzące i stojące) lub 70 (dotyczy autobusów z napędem elektrycznym). Autobusy mają być klasy MAXI, fabrycznie nowe (z maksymalnym przebiegiem 1000 km), od jednego producenta (dopuszcza się, by autobusy z napędem elektrycznym i konwencjonalnym miały różnych producentów).

Potencjalny wykonawca musi zapewnić flotę 13 autobusów z napędem konwencjonalnym i 7 z napędem elektrycznym na każdą część zamówienia (razem 40 autobusów z napędem konwencjonalnym i 14 z elektrycznym). Do tego powinien mieć autobusy rezerwowe (3 z napędem konwencjonalnym, 1 z elektrycznym na każdą część zamówienia), w celu umożliwienia realizacji usługi w razie potencjalnej awarii.