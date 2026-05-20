Na ten parking czekają pacjenci

Trwają prace przy budowie nowego parkingu i drogi dojazdowej do przychodni zdrowia i Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Bema. Zakończą się jesienią i mają kosztować 1,7 mln zł. Zobacz aktualne zdjęcia.

Po remoncie zwiększy się liczba miejsc parkingowych, poszerzony zostanie także wjazd na ten teren, co poprawi bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i pieszych. Przebudowana zostanie także instalacja deszczowa oraz oświetlenie,

Inwestycja ma kosztować 1,7 mln zł. Prace na zlecenie Zarządu Budynków Komunalnych realizuje Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Mają zakończyć się jesienią.