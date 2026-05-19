Nie żyje Lech Trawicki

Dzisiaj (19 maja) zmarł nagle Lech Trawicki, były dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W czerwcu skończyłby 57 lat...

Lech Trawicki kierował elbląskim Muzeum od czerwca 2019 roku do lutego 2024 roku. Dał się poznać, jako wielki pasjonat historii, szczególnie związanej z morskością Elbląga i rozwojem przemysłu. Był wielkim orędownikiem powstania w naszym mieście Muzeum Techniki, które przypominałoby o przemysłowej potędze Elbląga.

Lech Trawicki pochodził z Torunia. Z wykształcenia był archeologiem o specjalności archeologia podwodna. Był między innymi zastępcą dyrektora Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, redaktorem wydawnictw naukowych, kierownikiem Działu Opracowań Muzealiów czy kustoszem tej instytucji. Pracował również w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska/Muzeum Gdańska jako kierownik oddziału Kuźni Wodnej w Oliwie.

W latach 2006-1997 był pracownikiem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Przez wiele lat wykonywał również prace archeologiczne lądowe i podwodne, roboty podwodne i prace konserwatorskie między innymi przy zabytkach wielkogabarytowych, elewacjach budynków, zabytkach metalowych i związanych z historią techniki.

Był autorem wielu publikacji i wystaw o charakterze krajowym i międzynarodowym. W swojej karierze wielokrotnie uczestniczył w sympozjach i konferencjach naukowych, podczas których między innymi prezentował swój dotychczasowy dorobek z pracy archeologicznej.

Prowadził również działalność społeczną. Od 2017 roku był w Radzie Fundacji im. Adama Werki. W 2013 roku został odznaczony Medalem Za Zasługi dla Marynarki Wojennej przyznanym przez Dowódcę MW.

W 2019 roku został powołany przez prezydenta Elbląga na dyrektora Muzeum Archeologiczno-Historycznego, z funkcji został odwołany w lutym 2024 roku, na kilka miesięcy przed końcem kadencji. O kulisach tej sprawie pisaliśmy kilkakrotnie, między innymi tutaj.

W grudniu 2024 roku Lech Trawicki wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, które krok po kroku rozwijał. Zmarł nagle dzisiaj (19 maja) w pracy niedługo po kolejnym nurkowaniu, które tak kochał... - Jeszcze kilka dni temu aktywnie uczestniczył w organizacji Nocy Muzeów w Świnoujściu. Jego odejście to ogromna strata dla świnoujskiej kultury i środowiska muzealników - napisała w mediach społecznościowych prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.