Odbite w kamieniu: warsztaty inspirowane naturą w Cyberiadzie

24 października, o godz. 12:00 zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej na zajęcia dla dzieci w wieku 7+ wraz z opiekunami oraz wszystkich zainteresowanych wspólnym tworzeniem. Inspiracją do twórczych działań staną się natura, rośliny oraz ślady, jakie świat przyrody pozostawia w kamieniu. Zajęcia poprowadzi Dorota Ciurko – artystka i terapeutka. Obowiązują zapisy.

Spotkanie rozpoczniemy od opowieści o początkach sztuki – dawnych malowidłach naskalnych, ich znaczeniu i sposobach, w jakie człowiek od najdawniejszych czasów utrwalał otaczający go świat. Przyjrzymy się również niezwykłym śladom natury zachowanym w skałach, takim jak skamieniałości i odciski pradawnych roślin, które pozwalają nam odkrywać, jak wyglądał świat przed milionami lat.

Następnie uczestnicy przeniosą się do własnego świata wyobraźni, by tworzyć malowane kamienie ozdobione motywami roślinnymi i inspirowanymi naturą. Przy użyciu markerów akrylowych zwykłe kamienie zamienią się w małe dzieła sztuki – pełne liści, kwiatów, fantazyjnych wzorów i organicznych kształtów.

Warsztaty mają charakter międzypokoleniowy – zapraszamy zarówno młodszych, jak i starszych uczestników, którzy chcą twórczo spędzić czas, odkrywać inspiracje płynące z natury i eksperymentować ze sztuką. Wspólne działania artystyczne sprzyjają integracji, wymianie doświadczeń i rozwijaniu kreatywności, a także pozwalają dzieciom i dorosłym uczyć się od siebie nawzajem.

Więcej informacji i zapisy:

Filia biblioteczna Cyberiada

ul. Hetmańska 16-22

tel. 55 611 00 66

cyberiada@bibliotekaelblaska.pl

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „W klimacie dobrostanu: Sztuka, książka i natura”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Kompas Młodego Obywatela”.