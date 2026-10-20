15-latek zginął na hulajnodze

(fot. KMP w Elblągu)

W podelbląskim Władysławowie doszło dzisiaj po godz. 19 do tragedii. Nie żyje 15-latek, jadący na hulajnodze, który zderzył się z osobowym Oplem kierowanym przez 39-latka.

- Pomimo reanimacji 15-latka nie udało się uratować. Kierujący Oplem był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz technicy kryminalistyki - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu. Okoliczności tragedii wyjaśni dochodzenie pod nadzorem prokuratury, policja nie udziela informacji o prawdopodobnym przebiegu zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy, 15-latek jechał w kasku...

red. na podst. informacji KMP Elbląg