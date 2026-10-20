15-latek zginął na hulajnodze
W podelbląskim Władysławowie doszło dzisiaj po godz. 19 do tragedii. Nie żyje 15-latek, jadący na hulajnodze, który zderzył się z osobowym Oplem kierowanym przez 39-latka.
- Pomimo reanimacji 15-latka nie udało się uratować. Kierujący Oplem był trzeźwy. Na miejscu pracują policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz technicy kryminalistyki - informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu.
Okoliczności tragedii wyjaśni dochodzenie pod nadzorem prokuratury, policja nie udziela informacji o prawdopodobnym przebiegu zdarzenia. Jak się dowiedzieliśmy, 15-latek jechał w kasku...
red. na podst. informacji KMP Elbląg