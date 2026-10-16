Nareszcie weekend: Marsz Zdrowia i Noc Bibliotek

Każdy z nas czekał na to pięć długich dni roboczych - nareszcie nadchodzi wyczekiwany weekend. Co zrobić z wolnym czasem w Elblągu?

Tegoroczna Noc Bibliotek już 16 października, a skoro hasło brzmi „Biblioteka (się) sprawdza”, najlepiej sprawdzić to osobiście. W piątek wieczorem zajrzyjcie do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na chwilę albo zostańcie na dłużej. Odkrywajcie wystawy, twórzcie, eksperymentujcie i przekonajcie się, ile różnych rzeczy może wydarzyć się w bibliotece. Program jest tutaj.

Spotkanie autorskie, warsztaty kreatywne, seans filmowy i wirtualna rzeczywistość – to atrakcje przygotowane na Noc Bibliotek, która odbędzie się 16 października w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Elblągu. To propozycja na wieczór pełen inspiracji, wspólnej zabawy i odkrywania biblioteki z nieco innej strony. Program jest tutaj.

Jesteś rodzicem i niedawno urodziło Ci się dziecko? Biblioteka Elbląska zaprasza do filii bibliotecznej Kostka na zajęcia z fizjoterapeutką Elżbietą Szarko, które odbędą się w piątek, 16 października, od godz. 15. Obowiązują zgłoszenia.

Co tydzień w Elblągu odbywa się parkrun, czyli sobotnie spotkania w parku Modrzewie, podczas których uczestnicy pokonują wspólnie marszem, truchtem, biegiem dystans 5 km. Udział w parkrun jest bezpłatny, wystarczy jedynie jednorazowa rejestracja online. Start o 9. Ta edycja będzie wyjątkowa, bo parkrun w Polsce świętuje 15-lecie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Elbląg zapraszają na grzybobranie, które odbędzie się w nadchodzący weekend, 17 października 2026 r. (sobota), w Krasnym Lesie, rozpoczęcie o godzinie 9.

17 października, o godz. 10 Biblioteka Elbląska zaprasza na wyjątkowe warsztaty storytellingowe z Adelą Paciorek – certyfikowaną mówczynię organizacji Toastmasters International, pasjonatką opowiadania historii i autorkę powieści fantasy „Słońce Illnorów”, której premiera planowana jest na koniec tego roku. Obowiązują zapisy.

Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza mieszkańców gminy Elbląg – zarówno dzieci, jak i dorosłych – do udziału w projekcie, w którym świat fantastyki spotka się z twórczą aktywnością i dobrą zabawą. 17 października o 11 w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie odbędą się fantastyczne warsztaty charakteryzatorskie.

W przyszłą sobotę, 17 października w godzinach od 11 do 13, w ramach projektu ”Elbląskie kobiety dla miasta. 80 lat działalności Ligi Kobiet Polskich w Elblągu” odbędzie się kolejny spacer historyczny ulicami Elbląga. Start na Skwerze Kobiet przy wejściu do Parku Planty.

W sobotę, 17 października, w Elblągu odbędzie się kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem „Kocham Cię życie”. Do udziału zaprasza Elbląskie Stowarzyszenie Amazonek. Start o 12 pod Urzędem Miejskim przy ul. Łączności.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza 18 października 2026 na godzinę 12 do świetlicy wiejskiej w Kadynach na prelekcję połączoną ze spacerem przyrodniczym poświęconą wilkom – ich życiu, zachowaniu i znaczeniu dla ekosystemu. Spotkanie poprowadzi dr Korneliusz Kurek – biolog środowiskowy i edukator przyrodniczy. Obowiązują zapisy.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziecie tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji. Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Dobrego weekendu!