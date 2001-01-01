Reymontowscy Chłopi na dziedzińcu Biblioteki

W sobotę, 20 września zapraszamy na wyjątkową i pełną atrakcji podróż do świata Reymontowskich „Chłopów”! Na dziedzińcu Biblioteki Elbląskiej powstanie wioska ginących zawodów, z pieca chlebowego wydobywać się będą staropolskie zapachy, a wieczorem odbędzie się niezwykły pokaz ognia i tańca.

11:00–15:00 – Wioska ginących zawodów

Skansen Garniec ożywi dawne rzemiosła i tradycje w formule otwartej wioski.

Na bibliotecznym dziedzińcu będzie można spotkać:

- kowala;

- wikliniarza;

- świecownika;

- powroźnika.

Warsztaty „Polska wieś”

Chętni będą mogli spróbować swoich sił w dawnych zajęciach.

11:00–15:00 – Kuchnia wiejska z przełomu XIX/XX wieku

Edukatorzy z Towarzystwa Naukowego Pruthenia rozpalą ogień w naszym piecu chlebowym i przypomną dawne smaki i zapachy.

Poznacie smaki i zapachy sprzed ponad stu lat, zobaczycie jak przygotowywano tradycyjne produkty i potrawy.

19:00 – Spektakularny finał

Na zakończenie dnia odbędzie się pokaz ognia i tańca w wykonaniu Synergy Art inspirowany światem „Chłopów”.

Całe wydarzenie ma charakter otwarty i rodzinny. Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych – także osoby z niepełnosprawnościami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie – zaznacza Krystyna Rybicka z Elkamery.