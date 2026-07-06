Ruszyły „Wakacje z Biblioteką”! Sprawdź program atrakcji na najbliższy tydzień

Rozpoczął się lipiec, a wraz z nim Biblioteka Elbląska otwiera swoje drzwi dla wszystkich poszukujących kreatywnych przygód w mieście. Przed nami tydzień pełen planszówek, podróży literackich, wielkoformatowego rysowania oraz wyjątkowe sobotnie warsztaty o przyjaźni. Sprawdź szczegółowy harmonogram od wtorku do soboty!

Biblioteka przygotowała bogatą ofertę zajęć w swoich filiach na terenie całego Elbląga. Na część z nich wstęp jest wolny, na inne – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.

Wtorek (7.07):

Godz. 12:00–13:30 | Filia Lokomotywa (ul. Ogólna 59) zaprasza na „Letnią Lokomotywę”. W programie planszówki, łamigłówki oraz zabawy na tablicy interaktywnej dla dzieci w wieku 7–12 lat (wstęp wolny).

Godz. 12:00 | Filia Cyberiada (ul. Hetmańska 16) organizuje „Wakacyjne wędrówki” dla dzieci 6+. Wspólnie z Pyzą uczestnicy poznają regiony Polski na podstawie opowieści H. Januszewskiej, a na koniec wykonają tradycyjną ludową wycinankę (zapisy: tel. 55 611 00 66).

Środa (8.07):

Godz. 11:00–13:00 | Filia Pozytywka (al. J. Piłsudskiego 17) zaprasza na „Spotkania z picturebookami”. Zajęcia inspirowane książkami obrazkowymi dla dzieci w wieku 9–12 lat (wstęp wolny).

Godz. 11:30–13:30 | Filia Kostka (ul. Wybickiego 20) zaprasza na „Wakacyjne spotkania z planszówkami” – nauka zasad, rywalizacja i współpraca (wstęp wolny).

Godz. 12:00 | Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj (ul. Zamkowa 1) organizuje zajęcia „Czy trzeba bać się olbrzyma?” dla dzieci 7+. W planie szycie własnych serduszek nawiązujących do książki „Serce olbrzyma” H. Hughes (zapisy: tel. 55 625 60 23).

Piątek (10.07):

Godz. 10:00–12:30 | Elkamera (ul. św. Ducha 3–7) zaprasza na warsztaty z ilustratorką Niką Jaworską-Duchlińską „Ekspedycja – rysujemy, odkrywamy, tworzymy” (wiek 6+). Inspiracją będzie książka „Wyprawa Shackletona” W. Grilla, a uczestnicy wspólnie stworzą wielkoformatową ilustrację techniką mixed media (zapisy: tel. 55 625 60 32).

Godz. 11:00 | Dziedziniec biblioteczny (ul. św. Ducha 3–7) – Głośne czytanie dla maluchów w wieku 2–6 lat wraz z opiekunami (wstęp wolny).

Godz. 11:30 | Filia Słoneczna (ul. Słoneczna 29) zaprasza na „Wakacyjne ramki pełne wspomnień”. Warsztaty bez ograniczeń wiekowych – tworzenie ramek ozdabianych muszelkami i piaskiem (zapisy: tel. 55 625 60 80).

Sobota (11.07):

Godz. 12:00 | Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj (ul. Zamkowa 1) zaprasza na wyjątkowe warsztaty książkowe z Katarzyną Domańską pt. „Mój najlepszy, najlepszy przyjaciel!”. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 4–10 lat wraz z opiekunami. Poruszają ważne tematy budowania relacji, radzenia sobie z konfliktami i dbania o przyjaźń (zapisy: tel. 55 625 60 23).

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na stronę www.bibliotekaelblaska.pl