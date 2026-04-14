Rysunek intuicyjny – warsztaty artystyczne
We wtorek, 28 kwietnia o godz. 16 zapraszamy na kolejne warsztaty Artystycznego Poruszenia, tym razem poświęcone rysunkowi intuicyjnemu. Spotkanie odbędzie się w sali im. S. Gierszewskiego w bibliotece głównej przy ul. św. Ducha 3-7. Obowiązują zapisy.
- Tym razem uczestnicy będą mieli możliwość wypróbować spontaniczną, twórczą metodę ekspresji jaką jest rysunek intuicyjny jednokreskowy – zapowiada prowadząca zajęcia Monika Konkel. Jest to technika, w której dłoń prowadzi intuicja, a nie analityczny umysł. Pozwala na swobodne wyrażanie emocji, podświadomości i wewnętrznej radości bez planu, szkiców czy oceny. To proces nastawiony na przeżywanie, a nie końcowy efekt – tłumaczy.
Artystyczne Poruszenie to cykliczne warsztaty skierowane do osób dorosłych odbywające się w filii bibliotecznej Cyberiada. Najbliższe zajęcia wyjątkowo odbędą się w sali im. S. Gierszewskiego (budynek główny biblioteki przy ul. św. Ducha 3-7).
Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy pod numerem tel.: 55 611 00 66