Rodzina z Elbląga z Diamentem Dobroci i Serca

Agnieszka i Michał Nasarzewscy z Elbląga odebrali dzisiaj w Olsztynie „Diament Dobroci i Serca”, przyznawany przez marszałka województwa rodzinom zastępczym za stworzenie domu dzieciom potrzebującym pomocy. Wyróżnienie otrzymało ponad 20 rodzin z całego województwa.

Nagrody wręczono w Olsztynie podczas XI Warmińsko-Mazurskiej Konferencji z okazji przypadającego 30 maja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do podkreślenia niezwykle ważnej roli, jaką rodzinna piecza zastępcza odgrywa w społeczeństwie.

- Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej szlachetnych funkcji, jaką można pełnić w życiu. Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom, które są jej pozbawione to wielki trud i wyzwanie, któremu nie każdy jest w stanie sprostać. Życzę Państwu wytrwałości i pomyślności w pełnieniu tej ważnej i niezwykle potrzebnej misji. Zapewniam, że samorząd podejmuje starania na rzecz poprawy sytuacji pieczy zastępczej w regionie – mówił na uroczystości Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie rodzinom zastępczym statuetek „Diament Dobroci i Serca”. Wyróżnienia symbolizującego wdzięczność za pełną troski i wytrwałości pomoc dzieciom, za opiekę, miłość i stworzenie prawdziwego domu rodzinnego podopiecznym. Tegorocznymi laureatami zostało ponad 20 rodzin, w tym Agnieszka i Michał Nasarzewscy z Elbląga., którzy są zawodową rodziną zastępczą od 5 lat i wychowują w pieczy zastępczej obecnie sześcioro dzieci.

- Wiedzieliśmy, że to trudna droga. Różne są dzieci, mają różne historie i trudne doświadczenia. Mamy własne, więc wiedzieliśmy też, ile pracy wymaga wychowywanie. Mieliśmy świadomość trudności, ale też czuliśmy, że sobie poradzimy - mówią dzisiaj.

Więcej o rodzinie Państwa Nasarzewskich przeczytacie w tym artykule.