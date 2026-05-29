Stawiają na uzdrowisko, wybudowali tężnię

Zakończono budowę tężni we Fromborku. Inwestycja za niemal 4,6 mln zł jest związana ze staraniami tego miasta o uzyskanie statusu uzdrowiska. Niebawem oficjalne otwarcie obiektu.

26 maja zakończono budowę tężni solankowych we Fromborku przy ulicy Dworcowej. Uroczyste otwarcie obiektu zaplanowano na 11 lipca, podczas obchodów święta miasta. Inwestycja kosztowała niemal 4,6 mln zł. Zrealizowała ją w trybie „zaprojektuj i wybuduj” braniewska spółka Apartament. Frombork uzyskał na nią dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład. Budowa tężni jest związana ze staraniami Fromborka o uzyskanie statusu uzdrowiska. Przy okazji zrewitalizowano również przylegający do tężni stary park, gdzie powstała zielona strefa relaksu.

- Nowe, zdrowe miejsce w mieście, a to wszystko w kierunku uzdrowiska, do którego zmierzamy. W tężnie wkomponowano małą scenę oraz amfiteatr, który będzie służył do kameralnych występów – mówi Damian Krasiński, burmistrz Fromborka.

Przypomnijmy, że również w budynku dworca kolejowego we Fromborku trwa remont, po zakończeniu którego powstanie w nim centrum kulturalne. Ta inwestycja będzie kosztowała ok. 2,5 mln zł. W wyremontowanym budynku będą sale wystawowe, czytelnia, punkt informacji turystycznej i przestrzeń poświęcona historii kolei. Obecnie docieplane są ściany obiektu.