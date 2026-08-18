Śladami Melchiora Wańkowicza - spotkanie z Łukaszem Garbalem

Podróżnik, reporter, korespondent wojenny, pisarz, twórca reklam, komentator rzeczywistości i mistrz opowieści – Melchior Wańkowicz wymyka się prostym definicjom. 27 sierpnia, o godz. 18 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na spotkanie z Łukaszem Garbalem, autorem biografii „Wańkowicz. Życie na kraterze” – książki nominowanej do Nagrody Literackiej Nike, będącej pierwszą tak obszerną i wielowymiarową opowieścią o jednym z najwybitniejszych polskich reporterów. Podczas spotkania nie zabraknie też wątków lokalnych związanych z regionem i Elblągiem. Wstęp wolny.

Życie Wańkowicza było nieustannym ruchem: zmianą miejsc, podróżami i poszukiwaniem tematów, które pozwalały mu opowiadać o świecie i ludziach. To właśnie dzięki niezwykłej ciekawości rzeczywistości oraz reporterskiemu talentowi stał się jednym z najważniejszych twórców polskiego reportażu. W 1935 roku wraz z córką Martą odbył słynną wyprawę kajakiem i samochodem po Prusach Wschodnich, której efektem była książka „Na tropach Smętka” – do dziś ważny literacki i historyczny zapis tego regionu.

Podczas spotkania nie zabraknie także elbląskich śladów Melchiora Wańkowicza. Rozmowa będzie więc okazją do przyjrzenia się nie tylko wielkiej historii, ale także lokalnym wątkom biografii pisarza.

Łukasz Garbal opowie o pracy nad książką i o tym, jak dzięki archiwaliom – rękopisom, fotografiom, listom i dokumentom – można odtwarzać historię ludzi oraz miejsc, przywołując klimat minionych epok. Ważnym tematem rozmowy będzie również fascynujący paradoks osobowości Wańkowicza: człowieka, który tworzył skuteczne kampanie reklamowe (to on jest autorem słynnego hasła „Cukier krzepi!”), a jednocześnie potrafił być wnikliwym i obiektywnym reporterem.

Biografia Łukasza Garbala pokazuje Wańkowicza jako postać niezwykle nowoczesną – świadomego twórcę własnego wizerunku, obserwatora przemian społecznych i politycznych, człowieka, który przez całe życie szukał najlepszych sposobów, by opowiadać innym o otaczającym go świecie.

Łukasz Garbal – polonista, edytor, historyk literatury. Autor książek, m.in. „Ferdydurke”. Biografia powieści, „Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie”, „Jan Józef Lipski. Biografia źródłowa”, „Wańkowicz. Życie na kraterze” oraz „Wedlowie. Czekoladowe imperium”. Laureat Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera, Nagrody Historycznej „Polityki” oraz Nagrody im. Jerzego Giedroycia. Rozmowę z autorem poprowadzi Aleksandra Buła.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Bliskie strony: ludzie, miejsca, opowieści” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.