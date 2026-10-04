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Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe

 Elbląg, Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe
fot. Anna Dembińska

Dziś (4 października) na skrzyżowaniu ul. Ogólnej z Fromborską 72-letni kierujący Oplem potrącił na przejeździe rowerowym 17-latkę. Na szczęście dziewczyna nie doznała poważnych obrażeń. Zobacz zdjęcia.

Do potrącenia doszło około godz. 15. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Podczas niedziałającej sygnalizacji świetlnej kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa kierującej rowerem znajdującej się na przejeździe rowerowym i doszło do zderzenia. 17-letnia rowerzystka nie doznała poważnych obrażeń. 72-letni sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami, uprawnienia nie zostały zatrzymane. Mężczyzna był trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.


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Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe
Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe
Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe
Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe

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