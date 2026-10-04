Potrącenie 17-letniej rowerzystki na przejeździe

Do potrącenia doszło około godz. 15. Na miejsce zdarzenia przybyła policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

- Podczas niedziałającej sygnalizacji świetlnej kierujący Oplem nie ustąpił pierwszeństwa kierującej rowerem znajdującej się na przejeździe rowerowym i doszło do zderzenia. 17-letnia rowerzystka nie doznała poważnych obrażeń. 72-letni sprawca zdarzenia został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł i 10 punktami, uprawnienia nie zostały zatrzymane. Mężczyzna był trzeźwy - powiedział pracujący na miejscu zdarzenia policjant.