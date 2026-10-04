Koreański gigant rozpoczyna współpracę z Braniewem

Firma Hanwha Aerospace Europe rozpoczyna współpracę z Braniewem. Choć kojarzona jest przede wszystkim z produkowanymi dla polskiej armii armatohaubicami K9 i systemami rakietowymi K239, jej pierwsze działania na rzecz miasta nie będą związane z wojskiem. W tym roku na wsparcie lokalnej kultury i klubu sportowego Zatoka przeznaczy 80 tys. zł.

Miasto Braniewo oraz koreańska firma Hanwha Aerospace Europe, producent wysyłanych do Polski armatohaubic samobieżnych K9 oraz systemów rakietowych K239, rozpoczynają współpracę. Porozumienie zostało podpisane uroczyście w sali Braniewskiego Centrum Kultury, przez burmistrza Braniewa Tomasza Sielickiego oraz Jacka Maja, jednego z menedżerów polskiego oddziału firmy firmy.

Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz mieszkańców Braniewa. Ma obejmować między innymi wspieranie inicjatyw służących integracji mieszkańców, aktywności obywatelskiej i wolontariatu, działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, przedsięwzięć kulturalnych i sportowych. Jak stwierdził na konferencji prasowej burmistrz Tomasz Sielicki, to wydarzenie otwiera nowy etap współpracy miasta z firmą, należącą do światowej czołówki sektora przemysłu obronnego. Sielicki podkreślał, że Braniewo wygrało „konkurencję” z kilkoma innymi polskimi miastami w Polsce, chcącymi także stać się beneficjentami współpracy z koreańską firmą.

- Ten dokument, to otwarcie Braniewa na nowe technologie, edukację, rozwój kompetencji i konkretne możliwości dla mieszkańców. Za podpisaną umową stoją miesiące rozmów, spotkań, determinacji i konsekwentnej pracy. Pomysł stał się konkretem - mówił burmistrz.

Jacek Maj przypominał, że ogólne zapisy porozumienia już wypełniane są konkretnymi planami. Rozpoczął żartobliwie:

- Nasza firma produkuje broń, ale współpraca z Braniewem to nie będzie jakaś emanacja programu „Haubica Plus”. Bo przecież broń jest potrzebna nie miastu lecz wojsku. My chcemy się skupić na bardzo konkretnym wspomaganiu inicjatyw społecznych. Na ten rok stawiamy do dyspozycji miastu 80 tysięcy złotych. Mają one wesprzeć działalność kulturalną w mieście oraz klub sportowy „Zatoka”. Braniewo zajmuje szczególne miejsce na mapie obecności Hanwha w Polsce. Jego strategiczne położenie, silna obecność wojska wykorzystującego nasze systemu K9 sprawiają, że chcemy budować z miastem trwałe i długofalowe relacje. Bo nasza firma postrzega Braniewo jako strategicznie ważne miejsce w kontekście swojej długoterminowej obecności w Polsce - mówił Jacek Maj.

To pierwsze tego rodzaju porozumienie pomiędzy samorządem polskim, a Hanwha Aerospace Europe. Firma prócz produkcji zbrojeniowej rozwija również w Polsce swoje kompetencje przemysłowe, technologiczne i współpracę z polskimi partnerami. Przedstawiciele Hanwha Aerospace Europe uczestniczyli również w obchodach święta 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, składając na ręce dowódcy brygady życzenia oraz wyrazy uznania dla żołnierzy jednostki za ich służbę i zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Polski. Dla przypomnienia, koreańska broń to obecnie jeden z podstawowych komponentów uzbrojenia stacjonujących w Braniewie żołnierzy.