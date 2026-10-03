Wojsko świętowało w Braniewie

Centrum Braniewa stało się miejscem uroczystych obchodów święta 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Na placu przed braniewską bazyliką odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono wyróżnienia i podziękowania żołnierzom oraz osobom zasłużonym dla brygady. Była to także okazja do podkreślenia znaczenia służby i codziennego zaangażowania żołnierzy jednostki. Zdjęcia.

Obchody rozpoczęła msza w intencji Brygady, w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie odsłonięto mural poświęcony Brygadzie przy wiodącej do koszar ulicy Sikorskiego. Mural jest darem działającej w mieście fundacji „Public Live”, której prezesem jest braniewianka Ewelina Gierałtowska. Symbolicznego odsłonięcia muralu, na jednym z bloków braniewskiej spółdzielni mieszkaniowej Zatoka, dokonały uczennice klasy wojskowej z braniewskiego Zespołu Szkół Budowlanych, kadetki Nikola Solnica oraz Oliwia Rutka.

Podczas apelu na placu przed Bazyliką podkreślono znaczenie służby żołnierskiej i jej rolę w systemie obronnym naszego kraju. Nagrodzono szczególnie wyróżniających się żołnierzy i podziękowano za owocną współpracę z samorządem i społecznością lokalną. Specjalnie wyróżniony został także (jedyny cywil w gronie odznaczonych) dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Dariusz Lis.

fot. arch. 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej

Było to wojskowe podziękowanie za utworzenie oraz prowadzenie przez szkołę klas wojskowych. Tą część obchodów zakończyła defilada żołnierzy Brygady. Rytm zaś wybijała orkiestra wojskowa z Giżycka. Świętowanie przeniosło się potem do amfiteatru miejskiego. Na mieszkańców czekały tam prezentacje sprzętu służb i koncerty. Gwiazdą muzyczną był zespół wokalny klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” z Gdyni. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych: dmuchańców, wojskowej grochówki i innych ciekawostek na stoiskach.

Obchody święta Brygady połączyły uroczysty, wojskowy charakter z rodzinną atmosferą i otwartym spotkaniem z mieszkańcami. Impreza bowiem odbywała się nie w koszarach, lecz w centralnych punktach miasta. Było to wyrazem współpracy Brygady (pod dowództwem pułkownika Adama Koniuka) oraz z władzami miasta.

W uroczystościach uczestniczyli żołnierze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Braniewa.