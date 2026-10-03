Wojsko świętowało w Braniewie
Centrum Braniewa stało się miejscem uroczystych obchodów święta 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Na placu przed braniewską bazyliką odbył się uroczysty apel, podczas którego wręczono wyróżnienia i podziękowania żołnierzom oraz osobom zasłużonym dla brygady. Była to także okazja do podkreślenia znaczenia służby i codziennego zaangażowania żołnierzy jednostki. Zdjęcia.
Obchody rozpoczęła msza w intencji Brygady, w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Następnie odsłonięto mural poświęcony Brygadzie przy wiodącej do koszar ulicy Sikorskiego. Mural jest darem działającej w mieście fundacji „Public Live”, której prezesem jest braniewianka Ewelina Gierałtowska. Symbolicznego odsłonięcia muralu, na jednym z bloków braniewskiej spółdzielni mieszkaniowej Zatoka, dokonały uczennice klasy wojskowej z braniewskiego Zespołu Szkół Budowlanych, kadetki Nikola Solnica oraz Oliwia Rutka.
Podczas apelu na placu przed Bazyliką podkreślono znaczenie służby żołnierskiej i jej rolę w systemie obronnym naszego kraju. Nagrodzono szczególnie wyróżniających się żołnierzy i podziękowano za owocną współpracę z samorządem i społecznością lokalną. Specjalnie wyróżniony został także (jedyny cywil w gronie odznaczonych) dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych, Dariusz Lis.
Było to wojskowe podziękowanie za utworzenie oraz prowadzenie przez szkołę klas wojskowych. Tą część obchodów zakończyła defilada żołnierzy Brygady. Rytm zaś wybijała orkiestra wojskowa z Giżycka. Świętowanie przeniosło się potem do amfiteatru miejskiego. Na mieszkańców czekały tam prezentacje sprzętu służb i koncerty. Gwiazdą muzyczną był zespół wokalny klubu Marynarki Wojennej „Riwiera” z Gdyni. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych: dmuchańców, wojskowej grochówki i innych ciekawostek na stoiskach.
Obchody święta Brygady połączyły uroczysty, wojskowy charakter z rodzinną atmosferą i otwartym spotkaniem z mieszkańcami. Impreza bowiem odbywała się nie w koszarach, lecz w centralnych punktach miasta. Było to wyrazem współpracy Brygady (pod dowództwem pułkownika Adama Koniuka) oraz z władzami miasta.
W uroczystościach uczestniczyli żołnierze, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Braniewa.