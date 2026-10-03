Dawno temu w Elblągu… paliło się na Wodnej

- W niedzielę w „Złotym Lwie” odbędzie się jeden z najbardziej wyczekiwanych wieczorków „Loży Nordstern”. Program jest szczególnie wyszukany i zapewni z pewnością jego uczestnikom kilka godzin dobrej rozrywki. Ponieważ bilety wstępu są w dogodnej cenie, można oczekiwać pełnej sali - pisała prasa w 1903 roku. O czym jeszcze?

Pożar przy ulicy Wodnej

Wczoraj po południu robotnicy zakładu gazowego pracowali w piwnicy domu przy ulicy Wodnej 24 (niem. Wasserstraße) przy rurach z gazem. W momencie, gdy jeden z nich wszedł do środka i zapalił światło, wydobywający się gaz zajął się ogniem. Podczas gdy przybyła na miejsce o godz. 16:55 straż pożarna próbowała gasząc pożar uniknąć jak największych szkód w budynku, robotnicy odcięli na ulicy przewód gazowy tak, że nie doszło do większego nieszczęścia (AZ, sobota, 03.10.1903 r.).

Dodatkowe połączenie do Braniewa w niedziele

Dyrekcja kolei nadzalewowej uruchomiła w październikowe niedziele, w przypadku dobrej pogody, dodatkowe połączenie z Elbląga do Braniewa (niem. Braunsberg) i z powrotem. Odjazd pociągu o godz. 10 rano z Elbląga. Pociąg zatrzymuje się na żądanie na wszystkich stacjach (AZ, niedziela, 04.10.1903 r.).

Japoński zespół Naniwa wkrótce w Elblągu

O japońskiej trupie artystycznej Naniwa, która wkrótce wystąpi przed elbląską publicznością, a obecnie występuje w Królewcu (niem. Königsberg) gazeta „Hartungsche Zeitung” pisze, co następuje: „Japońska grupa Naniwa pokazała swój wspaniały artystyczny kunszt i została przyjęta przez publiczność gromkimi oklaskami. Te dzieci z Japonii – o niezaprzeczalnie autentycznym pochodzeniu – w pełni potwierdziły znakomitą sławę Japończyków, jaką cieszą się jako żonglerzy i akrobaci. Szczególne wrażenie wywarł pokaz chodzenia po linie, podczas którego jeden z artystów jeździł na dwukołowym pojeździe w przód i w tył, a następnie zajmował miejsce na oparciu krzesła ustawionego na linie (AZ, niedziela, 04.10.1903 r.).

Wypadek na 1 Maja

Do poważnego wypadku doszło dziś przed południem na ulicy 1 Maja (niem. Innerer Mühlendamm). Robotnik Schädel został potrącony tam przez furmankę właściciela ziemskiego z miejscowości Sztynort (niem. Steinort) i doznał poważnych obrażeń. Poszkodowanego mężczyznę przewieziono do szpitala (AZ, niedziela, 04.10.1903 r.).

Koncert z okazji urodzin Cesarzowej

By uczcić kolejną rocznicę urodzin Jej Cesarskiej Mości Cesarzowej, 22 października w pomieszczeniach „Domu Wypoczynkowego” odbędzie się koncert w wykonaniu kapeli Pelza. Przez wzgląd na powszechną sympatię i szacunek, jakim cieszy się Cesarzowa, oczekuje się, że w wydarzeniu weźmie udział spora ilość ludzi (AZ, wtorek, 06.10.1903 r.).

25 lat firmy D. Loewenthal

Z okazji jubileuszu 25-lecia istnienia firmy D. Löwenthal wczoraj wieczorem w wielkiej sali Domu Rzemiosła odbyła się uroczysta kolacja, w której wzięło udział 70 osób. Najstarszy przedstawiciel firmy przywitał serdecznie gości, po czym opowiedział pokrótce historię założenia oraz dalszy rozwój firmy D. Löwenthal. Podziękował również współpracownikom oraz personelowi za ich wierne oddanie na rzecz firmy. […] Napłynęło wiele telegramów, kart z życzeniami i prezentów, co jest dowodem na to, jak wielkim poważaniem firma cieszy się ze wszystkich stron. Podczas posiłku […] rozmawiano o poważniejszych i mniej poważnych sprawach. Nie zabrakło także humorystycznych prezentów. Przygrywała kapela Pelza. Udany wieczór zakończył się tańcami (AZ, wtorek, 06.10.1903 r.).

Co nowego w teatrze?

W czwartek w miejskim teatrze zobaczymy ponownie na scenie przyjętą z wielkim entuzjazmem sztukę pt. „Piękna Węgierka”, której premiera odbyła się w niedzielę. Tym samym dyrekcja wychodzi naprzeciw prośbom wielu elblążan, którym nie udało się zdobyć biletów na niedzielne przedstawienie, a którzy chcą również obejrzeć tę zabawną farsę. Nikt nie pożałuje udziału w tym wydarzeniu. Każdy znajdzie coś dla siebie (AZ, środa, 07.10.1903 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.