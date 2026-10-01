Tak zdjęli hełm z zabytkowej wieży

Hełm wieży zabytkowego kościoła w Stegnie zniknął z konstrukcji świątyni. 30 września został zdemontowany przy pomocy specjalistycznego dźwigu. To jeden z etapów remontu generalnego tego zabytku. Zdjęcia.

Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Stegnie to jedna z perełek architektonicznych województwa pomorskiego. Świątynię wzniesiono w latach 1681-83, na miejscu nieistniejącego, spalonego w pożarze kościoła gotyckiego. Wyjątkowy jest w tym zabytku strop – pokryty cienkim płótnem o rozmiarach 35x18m, na którym znajdują się malowidła Reinholda Schneidera, datowane na 1688 rok. Do czasu zakończenia drugiej wojny światowej świątynia należała do ewangelików, później została przejęta przez katolików. Dzięki staraniom miłośników zabytków do wieży powrócił dzwon z 1643 roku, który podczas II wojny światowej Niemcy wywieźli wraz z innymi dwoma dzwonami.

Obecnie wieża kościoła przechodzi remont generalny, a prace dofinansowuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 30 września przeprowadzono operację demontażu hełmu z wieży kościoła, która była precyzyjnym i rzadkim przedsięwzięciem inżynieryjnym. Do podniesienia potężnej konstrukcji sprowadzono ogromny, specjalistyczny dźwig kołowy.