Słowem i kolorem - warsztaty plastyczne z Dorotą Ciurko

W sobotę, 22 sierpnia, o godz. 12:30 zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej na warsztaty plastyczne „Słowem i kolorem” z Dorotą Ciurko. Wobec tego, że zajęcia odbywają się w trakcie Elbląskiego Święta Chleba – będzie pysznie, literacko i bardzo twórczo. Obowiązują zapisy.

Wspólnie odkryjemy ciekawe książki związane z kulinariami, a inspiracje zaczerpnięte z literatury przeniesiemy do świata sztuki. Czeka nas twórcza zabawa, eksperymentowanie i kreatywne działania plastyczne związane z kulinarną tematyką.

Warsztaty poprowadzi Dorota Ciurko – plastyczka, pedagog i arteterapeutka, która od lat prowadzi zajęcia artystyczne, także z elementami arteterapii.

Zapraszamy wszystkich od 8 do 108 lat!

Zajęcia mają charakter w pełni włączający i międzypokoleniowy, a przestrzeń, metody pracy i materiały są dostosowane do różnorodnych potrzeb uczestników.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. 55 625 60 32

elkamerа@bibliotekaelblaska.pl

Wydarzenie realizowane jest w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego ze środków programu Kultura Dostępna.