Spotkanie z autorką komedii kryminalnych Olgą Rudnicką

W czwartek, 26 września, o godz. 18 zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka na osiedlu Zawada na spotkanie z Olgą Rudnicką – autorką poczytnych komedii kryminalnych, o których czytelniczki i czytelnicy mówią: lekkie, bardzo zabawne i wciągające. Rozmowę poprowadzi Lidia Wojtkowiak. Wstęp wolny.

Olga Rudnicka – pisarka specjalizująca się w powieści kryminalnej. Mieszka w Śremie. Autorka blisko 30 książek, w tym cykli kryminalnych: „Zezowate szczęście Tekli” (3 książki), „Matylda Dominiczak” (7 książek), „Natalii” (4 książki), „Zacisze 13” (2 książki) oraz książek poza tymi cyklami. 22 października będzie miała premierę kolejna książka autorki pt. „Płacz i płać”.

O ostatniej książce „Na psa urok, ości śledzia” z opisu wydawcy Prószyński Media:

„Chcąc nie chcąc – a naprawdę nie chcąc! – Tekla zamieszkuje pod jednym dachem z przyszłą teściową, która, dość nieoczekiwanie dla wszystkich, tuż przed finansowo niekorzystnym dla niej rozwodem, owdowiała.

W chwili zaćmienia umysłowego Tekla odprawia wymyślony naprędce rytuał, zdaniem pewnych osób bardzo skuteczny, gdyż kolejnego dnia pada trupem mąż jednej z kobiet biorących udział w tajemnym obrządku.

Nie mając pojęcia, że została okrzyknięta sprawczynią tego nieszczęścia, a przy okazji boginią sprawiedliwości, za namową, dokładniej zaś pod naciskiem, matki i teściowej zgadza się na spotkanie w klubie nieszczęśliwych w małżeństwie kobiet, które chętnie rozwiązałyby swoje problemy rękoma Tekli.

Historia o mocy Tekli zaczyna żyć własnym życiem, a umęczone mężami pijakami i nierobami żony ustawiają się do niej w kolejce, licząc na pomoc sił nadprzyrodzonych. Całą sprawę można by zamieść pod dywan, gdyby nie nieoczekiwana skuteczność następnych rytuałów. Kolejne zgony naprowadzają Teklę na myśl, że mężczyźni zostali otruci. Skoro to nie ona ich uśmierciła, to kto? Czyżby… teściowa?”

Filia Kostka mieści się przy ul. Wybickiego 20 (w budynku Szkoły Podstawowej nr 9, wejście od ul. Andersa)