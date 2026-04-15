„Sto lat! Sto lat! polskiej piosenki”: koncert na majówkę w bibliotece

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Elblągu i Biblioteka Elbląska im. C. Norwida zapraszają na wyjątkowy spektakl muzyczny Teatru Czwarte Miasto pt. „Sto lat! Sto lat! polskiej piosenki”, który opiera się na przebojach muzyki polskiej z ostatnich stu lat w nowoczesnych, autorskich aranżacjach. Koncert odbędzie się w sobotę, 2 maja, o godz. 18:00 w sali „U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej. Wejściówki upoważniające do uczestnictwa będą do odbioru od 15.04. Ilość ograniczona.

Wejściówki do odbioru:

Biblioteka Naukowa i Literacka, ul. św. Ducha 3-7, tel. 55 625 60 17

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1, tel. 55 625 60 23

Zaprezentowane zostaną piosenki takich gwiazd jak Irena Santor, Maria Koterbska, Mieczysław Fogg, Anna Jantar, Krzysztof Krawczyk, Jeremi Przybora, Maryla Rodowicz, Kayah, Kombi, Zbigniew Wodecki, Skaldowie, aż po współczesne hity Dawida Podsiadło, Mroza czy Męskiego Grania.

Oryginalne i autorskie aranże, do dobrze znanych wszystkim utworów skomponował Beniamin Baczewski – znany trójmiejski kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista. Najmłodszy polski kompozytor z operą wystawianą za granicą. Zwycięzca trzech międzynarodowych konkursów kompozytorskich oraz laureat kilkunastu ogólnopolskich. Laureat nagrody publiczności w plebiscycie Młody Twórca Kultury Miasta Gdańska. Na co dzień tworzy muzykę do teatru, gier i projektów multimedialnych. Na swoim koncie ma już 15 albumów muzycznych.

Ten nieoczywisty koncert będzie niezwykłą międzypokoleniową podróżą przez stulecie polskiej piosenki – od przeszłości do teraźniejszości. Dźwięki powszechnie znanych i lubianych utworów przeplatać się będą ze sobą w nowych, zaskakujących aranżacjach. Ten wyjątkowy spektakl muzyczny z pewnością zaskoczy każdego, kto go usłyszy i zobaczy. Przez niespełna półtorej godziny zostanie wyśpiewanych aż 56 utworów!

Za oprawę muzyczną na żywo odpowiedzialni są trójmiejscy muzycy: Beniamin Baczewski (instrumenty dęte) i Marcin Twardowski – pianista, kompozytor, aranżer. Zawodowo związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni.

W koncercie jako soliści wystąpią:

Paula Brzóska – absolwentka PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni, finalistka 8. edycji programu Must be the Music Tylko Muzyka oraz uczestniczka 9. edycji programu The Voice of Poland. Występowała na jednej scenie z takimi artystami jak zespół Feel czy chór Sound’n’Grace.

Mateusz Feliński – aktor, wokalista, tłumacz, absolwent PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni, współpracował m.in. z Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, czy ostatnio z Platige Image i Gorgeous Entertainment/Kinoshita Group przy spektaklu „Pilot i Mały Książę” w Katowicach. Na ekranie można go było oglądać w filmach, a także w serialach. Zajmuje się również dubbingiem, instruktor piosenki aktorskiej w Akademii Sztuk Scenicznych w Poznaniu, współpracował z agencją koncertową Makroconcert.

Jakub Piprowski – aktor, wokalista, absolwent PPSWA im. D. Baduszkowej w Gdyni, laureat nagrody zespołowej w 48. Opolskich Konfrontacjach Teatralnych „Klasyka Żywa” oraz laureat nagrody Prezydenta Miasta Gdyni. Współpracuje z Teatrem Atelier w Sopocie, Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Teatrem Niedużym, Bałtyckim Teatrem Różnorodności, Teatrem Gdynia Główna. Na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni występował w spektaklu „Cud albo Krakowiaki i Górale” w reż. Michała Zadary.

Scenariusz i reżyseria: Martyna Janczewska

Opieka artystyczna: Dariusz Majchrzak

Asystent reżysera: Jakub Piprowski

Aranżacje: Beniamin Baczewski

Scenografia, rekwizyty, kostiumy: Dorota Sadowska, Martyna Janczewska

Reżyseria i realizacja świateł: Radek Pettke

Realizacja dźwięku: Kajetan Konstanty

Produkcja: Teatr Czwarte Miasto

Zrealizowano przy udziale finansowym Samorządu Miasta Elbląg.