Strach się bać – spotkanie autorskie z Klaudią Zacharską

W środę, 3 września, o godz. 18 w filii bibliotecznej Słoneczna (ul. Słoneczna 29) odbędzie się spotkanie z Klaudią Zacharską wokół książek z młodzieżowej serii „Latarenki”, które równie chętnie czytają dorośli. Zapraszamy bez względu na wiek!

Klaudia Zacharska to uśmiechnięta i trochę niepoważna optymistka. Ma jednak również mroczną stronę – o czym mogą zaświadczyć bohaterowie jej książek. Pisze szeroko pojętą grozę, także dla młodszych czytelników (bo sama od zawsze uwielbiała się bać). Dorosłych zaprasza na mroczne historie z solidną warstwą obyczajową, dzieciaki do serii „Latarenki”, w której to dziewczyny są głównymi bohaterkami (dlaczego najciekawsze przygody w książkach zwykle spotykały chłopaków?). Prywatnie kocha swojego psa Pixela, ekranizację „Władcy Pierścieni”, seriale i LEGO. I żarty.

Podczas spotkania wśród uczestników zostanie rozlosowana książka autorki, tym bardziej warto wpaść!

Rozmowę poprowadzi Kamila Górska.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu „Magia słów – magia wyobraźni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.



