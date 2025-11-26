Tradycyjna zabawa andrzejkowa w Cyberiadzie
W sobotę, 29 listopada, o godz. 12 zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej na zabawę andrzejkową dla dzieci 6+ wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy.
Podczas spotkania porozmawiamy o dawnych zajęciach jesiennych i tradycjach adwentowych. Spróbujemy wspólne odtworzyć nastój dawnych zabaw andrzejkowych. Będą też oczywiście wróżby andrzejkowe – zapowiada Kamila Landowska z Cyberiady.
Więcej informacji i zapisy:
Filia biblioteczna Cyberiada
ul. Hetmańska 16-22
tel. (55) 611 00 66
Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska