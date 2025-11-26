Tradycyjna zabawa andrzejkowa w Cyberiadzie

W sobotę, 29 listopada, o godz. 12 zapraszamy do filii bibliotecznej Cyberiada przy ul. Hetmańskiej na zabawę andrzejkową dla dzieci 6+ wraz z opiekunami. Obowiązują zapisy.

Podczas spotkania porozmawiamy o dawnych zajęciach jesiennych i tradycjach adwentowych. Spróbujemy wspólne odtworzyć nastój dawnych zabaw andrzejkowych. Będą też oczywiście wróżby andrzejkowe – zapowiada Kamila Landowska z Cyberiady. Więcej informacji i zapisy: Filia biblioteczna Cyberiada ul. Hetmańska 16-22 tel. (55) 611 00 66

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska