Wakacyjne przygody jeszcze się nie kończą!

To już przedostatni tydzień wakacyjnych zajęć w Bibliotece Elbląskiej! Przed powrotem do szkoły i przedszkola warto jeszcze zajrzeć do biblioteki – czeka na Was mnóstwo atrakcji dla dzieci i całych rodzin. Będziemy eksperymentować z kolorami, odkrywać tajemnice skał i minerałów, grać w planszówki, poznawać historię, tworzyć, czytać i rozmawiać o emocjach. Nie zabraknie też wyjątkowych spotkań z Arturem Gębką i Dorotą Ciurko. Wybierzcie coś dla siebie i spędźcie z nami te ostatnie wakacyjne tygodnie – twórczo, ciekawie i oczywiście z książką!

18.08, godz. 10:30-12:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Magia płynnego koloru: spotkanie z ekoliną” – zajęcia dla dzieci w wieku 6+, ale też całe rodziny (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32)

Zapraszamy na radosne i niezwykle barwne warsztaty plastyczne, podczas których książka staje się punktem wyjścia do malarskiej przygody.

Zamiast tradycyjnych farb, poznamy ekolinę – fascynującą, intensywną akwarelę w płynie, która zachwyca głębią barw i lekkością.

Wspólnie sprawdzimy, jak kolory łączą się na papierze, tworząc niepowtarzalne wzory i abstrakcyjne historie. Będziemy eksperymentować, bawić się plamą i odkrywać, jak proste pociągnięcie pędzla może zamienić się w czarującą ilustrację. To czas na artystyczny relaks i wspólne, twórcze tworzenie w wakacyjnym nastroju.

18.08, godz. 12:00-13:30, Filia biblioteczna Lokomotywa, ul. Ogólna 59 – „Letnia Lokomotywa” – zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat (wstęp wolny)

W programie: planszówki, łamigłówki oraz zabawy na tablicy interaktywnej.

18.08, godz. 12:00, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – Skrzynia pełna tajemnic – skały i minerały – zajęcia dla dzieci w wieku 5+ (obowiązują zapisy: tel. 55 611 00 66)

Zapraszamy na wspólną podróż do wnętrza Ziemi. Podczas warsztatów poznamy skały, minerały i skamieniałości, sprawdzimy czy sól jest słona, a węgiel czarny. Wyruszymy w głębiny jaskiń i kopalni, odwiedzimy muzea minerałów oraz porozmawiamy o kolekcjonowaniu skał i minerałów.

19.08, godz. 11:00-13:00, Filia biblioteczna Pozytywka, al. J. Piłsudskiego 17 – Nie chciałbyś być…. : spotkania z historią – zajęcia dla dzieci w wieku 9-12 lat (wstęp wolny)

Podróż w czasie do świata Obeliksa, Asteriksa, Panoramiksa i Idefiksa. W programie: wspólna lektura, gry, zabawy i praca plastyczna.

19.08, godz. 11:30-13:30, Filia biblioteczna Kostka, ul. Wybickiego 20 – Wakacyjne spotkania z planszówkami (wstęp wolny)

Spotkania z grami planszowymi, podczas których będziemy rywalizować, współpracować i odkrywać nowe gry. Nie trzeba być mistrzem planszówek, wytłumaczymy zasady planszówek i nauczymy jak w nie grać.

19.08, godz. 12:00, Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj, ul. Zamkowa 1 – Magia z pazurem – zajęcia dla dzieci w wieku 7+ (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 23)

Wyhaftujemy postać urokliwego kota Wilbura z książki „Czarownica Winnie” V. Thomas.

20.08, godz. 16:30, Filia biblioteczna Cyberiada, ul. Hetmańska 16 – Kolory spokoju. Rodzinne warsztaty malarskie (obowiązują zapisy: tel. 55 611 00 66)

Uczestnicy będą pracować w technice akwareli łączonej z pastelą, a także poeksperymentują z solą. Inspiracją będą zjawiska pogodowe, których wachlarz jest równie szeroki, co spektrum emocji.

21.08, godz. 11:00, Dziedziniec biblioteczny, ul. św. Ducha 3-7 – Głośne czytanie dla dzieci w wieku 2-6 lat wraz z opiekunem (wstęp wolny)

21.08, godz. 12:00-13:00, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Książki i emocje” – warsztaty z pisarzem Arturem Gębką dla dzieci w wieku 5+ wraz z opiekunem (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32)

Artur Gębka to ceniony autor znakomitych, wartościowych psychologicznie książek oraz doświadczony terapeuta. Zajęcia mają na celu wsparcie integracji, pogłębianie empatii i rozwój umiejętności społecznych poprzez literaturę i twórcze aktywności.

22.08, godz. 10:30-11:30, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Książki i emocje” – warsztaty z pisarzem Arturem Gębką dla dzieci w wieku 6+ wraz z opiekunem (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32)

Artur Gębka to ceniony autor znakomitych, wartościowych psychologicznie książek oraz doświadczony terapeuta. Zajęcia mają na celu wsparcie integracji, pogłębianie empatii i rozwój umiejętności społecznych poprzez literaturę i twórcze aktywności.

22.08, godz. 12:30-14:30, Elkamera, ul. św. Ducha 3-7 – „Słowem i kolorem” – międzypokoleniowe warsztaty z Dorotą Ciurko (obowiązują zapisy: tel. 55 625 60 32)

Wspólnie poznamy fascynujące książki o kulinariach, a głównym materiałem naszej pracy twórczej stanie się glina. Będziemy swobodnie eksperymentować z formą, rozwijając wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności manualne. To doskonała okazja do wyrażania emocji poprzez sztukę w radosnej, twórczej atmosferze.