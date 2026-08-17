 Warsztaty „Książki i emocje” z Arturem Gębką

Już 21 i 22 sierpnia zapraszamy do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 na wyjątkowe spotkania z Arturem Gębką – cenionym autorem wartościowych psychologicznie książek dla dzieci oraz doświadczonym terapeutą. Na uczestników czekać będą niespodzianki. Obowiązują zapisy.

Jego książki w mądry, przystępny i pełen wrażliwości sposób pomagają rozmawiać o emocjach, relacjach, lękach, asertywności i stawianiu granic. Podczas spotkań literatura stanie się punktem wyjścia do rozmowy, wspólnego odkrywania emocji, integracji i twórczego działania.

21 sierpnia (piątek), godz. 12:00

„Kapibara. Ach, ten strach!” – spotkanie dla dzieci 5+ wraz z opiekunami

Piątkowe warsztaty poświęcone będą książce „Kapibara. Ach, ten strach!” Artura Gębki.

To spotkanie kierujemy do dzieci od 5. roku życia wraz z opiekunami. Wspólnie przyjrzymy się temu, czym jest strach, skąd się bierze i jak można sobie z nim radzić. Nie zabraknie rozmowy, empatii, twórczych aktywności i dobrej zabawy.

22 sierpnia (sobota), godz. 10:30

„Zwierzę nie z tej ziemi” – spotkanie dla osób od 8 do 108 lat

Sobotnie warsztaty będą się koncentrować wokół książki „Zwierzę nie z tej ziemi” Artura Gębki.

Tym razem zapraszamy wszystkich, którzy kochają dobrą literaturę, mądre historie i twórczość Artura Gębki. To spotkanie dla osób od 8 do 108 lat – dzieci z opiekunami, młodzieży, dorosłych, seniorów, pasjonatów dziecięcej literatury i po prostu każdego, kto ma ochotę spędzić sobotni poranek w inspirującym towarzystwie.

Więcej informacji i zapisy:

Dział Edukacji Kulturalnej Elkamera

tel. 55 625 60 32

elkamerа@bibliotekaelblaska.pl

Wydarzenia realizowane są w ramach projektu „Książka nas łączy 2. W krainie słów i obrazów”, dofinansowanego ze środków programu Kultura Dostępna.