Weekend seniora z kulturą w Bibliotece Elbląskiej

Biblioteka Elbląska włączyła się do tegorocznej edycji „Weekendu seniora z kulturą”. W sobotę, 5 października zapraszamy seniorów do zwiedzania Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy Elkamera w promocyjnej cenie 5 zł oraz do udziału w międzypokoleniowych rozgrywkach gier planszowych w filii Kostka. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami.

Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy Elkamera mieszcząca się w podziemiach Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 to jej najmłodsza i najnowocześniejsza część. Nazwa Elkamera nawiązuje do „kunstkamer” , czyli gabinetów osobliwości, będących poprzednikami muzeów, w których gromadzono kolekcje najprzeróżniejszych obiektów: dzieł sztuki, kuriozów, numizmatów czy egzemplarzy egzotycznych roślin lub zwierząt. Podobnie w Elkamerze spotykają się różne, pozornie niezwiązane ze sobą tematy. W rzeczywistości wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych biblioteki na szerokim tle historycznym i kulturowym, opowiada historię Elbląga oraz kompleksu szpitalnego pw. Świętego Ducha, na plan pierwszy wysuwając wątki bezpośrednio związane z kulturą słowa pisanego. godz. 10:00-12:00 Oprowadzanie z elementami warsztatowymi z edukatorem godz. 12:00-14:00 Zwiedzanie indywidualne z audioprzewodnikiem Bilet w promocyjnej cenie 5 zł. Międzypokoleniowe rozgrywki gier planszowych W godz. 11:00-15:00 zapraszamy do filii bibliotecznej Kostka przy ul. Wybickiego 20 na rozgrywki gier planszowych. Na uczestników czeka około 150 gier dla osób w wieku 3-100 + lat. Tego dnia kładziemy szczególny nacisk na łączenie pokoleń. Zabierzcie swoich seniorów do Kostki, poinformujcie ich o sobotnich rozgrywkach! Udział w rozgrywkach jest bezpłatny. Nadrzędnym celem „Weekendu seniora z kulturą” jest walka z wykluczeniem poprzez włączenie osób starszych do regularnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym. To szczególna inicjatywa, która od wielu lat umożliwia seniorom z całego kraju udział w wielu wartościowych wydarzeniach. Dzięki niej mają szansę związać się z propozycjami instytucji kultury działających w ich najbliższej okolicy.

Aleksandra Buła, Biblioteka Elbląska