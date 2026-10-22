„Wszystko jest OK” - spotkanie z Magdaleną Matraszek

O tym, jak doświadczenia poronienia, porodu, aborcji i przemocy położniczej wpływają na życie, o traumie, żałobie i stracie, ale także o odzyskiwaniu sprawczości i oswajaniu trudnych doświadczeń – 29 października, o godz. 18:00 porozmawiamy w filii bibliotecznej Słoneczna z Magdaleną Matraszek, autorką książki „Wszystko jest OK”. Rozmowę poprowadzi Joanna Mielnicka.

„Wszystko jest OK” to osobisty reportaż literacki, w którym autorka opowiada o doświadczeniach, które przez lata miały wpływ na jej życie. Magdalena Matraszek przeżyła poronienie, dwa porody i aborcję, a także doświadczyła przemocy położniczej. W książce przygląda się temu, co wydarzyło się w jej życiu, i próbuje nazwać konsekwencje tych doświadczeń – traumę, żałobę, stratę, ale również proces dochodzenia do siebie.

Autorka pisze bez patosu i uproszczeń. Nie tworzy uniwersalnej historii o macierzyństwie czy stracie, lecz opowiada z własnej perspektywy o doświadczeniach, o których często trudno mówić otwarcie. Zastanawia się także nad tym, co możemy zrobić z tym, co nas spotkało, i jak odzyskać wpływ na własne życie.

„Wszystko jest OK” to książka o pamięci, ciele i emocjach, ale także o sprawczości i próbie pogodzenia się z tym, że nie na wszystkie wydarzenia mamy wpływ.

Magdalena Matraszek (ur. 1981) – z wykształcenia romanistka, z zawodu koordynatorka projektów marketingowych w branży wydawniczej. Prywatnie mama dwóch nastolatków. Miłośniczka Francji, jej kultury i kuchni oraz książek.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu #czytELnia realizowanego przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.