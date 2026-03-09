„Z tęsknoty za latem - pejzaże olejne na płótnie” - wystawa malarska Kazimierza Stanisława Brejnaka w Kostce

Kazimierz Stanisław Brejnak o wystawie:

Książki dotyczące historii malarstwa, wypożyczane w tutejszej bibliotece i sroga zima roku 2026, która nieoczekiwanie obdarowała nadmiarem wolnego czasu, w pewnym stopniu zmotywowały mnie do ponownego sięgnięcia po pędzel. Śnieg i mróz za oknem obudziły tęsknotę za atmosferą nadmorskich plaż, gór i pól pełnych dzikich kwiatów. W konsekwencji tego pojawił się pomysł , a z nim wdzięczny temat malowania pejzaży. I tak oto w stosunkowo krótkim czasie powstało kilkanaście obrazów. A ponieważ, jak powiedział niegdyś Józef Czapski, dla malującego ważny jest przede wszystkim proces tworzenia, a w mniejszym stopniu końcowy jego efekt, to na wszelki wypadek ośmielam się prosić o łaskawe spojrzenie na prezentowane prace. Życzę, aby oglądane obrazy chociaż w niewielkim stopniu wywołały miłe skojarzenia i emocje.