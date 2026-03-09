UWAGA!

----

W KO nie mieli konkurentów

 Elbląg, Od lewej: Michał Missan, Jacek Protas, Marcin Kuchciński
Od lewej: Michał Missan, Jacek Protas, Marcin Kuchciński (fot. Anna Dembińska)

Zakończyły się wybory w Koalicji Obywatelskiej. Zarówno w Elblągu, Olsztynie, jak i regionie dotychczasowi przewodniczący nie mieli kontrkandydatów. Podobnie jak Donald Tusk jako główny szef partii.

Przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w regionie warmińsko-mazurskim po raz kolejny został europoseł Jacek Protas, na którego zagłosowało 601 uprawnionych do głosowania członków tej partii. Przeciw były 44 osoby.

W Olsztynie wygrał Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który zdobył 90 głosów przy dwóch przeciwnych.

Z kolei Michał Missan, prezydent Elbląga, w wyborach na przewodniczącego struktur powiatowych KO dostał 61 głosów, nikt nie był przeciw. Oddano za to dwa głosy nieważne.

Dodajmy, że w regionie warmińsko-mazurskim 633 członków KO głosowało na Donalda Tuska, jedynego kandydata na szefa partii w kraju. Przeciw było 12 osób. Wybory odbyły się w niedzielę, 8 marca.

Frekwencja w wyborach regionalnych w KO wyniosła ok. 79 procent. W Elblągu 70,79 proc. Na 89 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 63 osoby.

Głosowanie w całym kraju przeprowadzono tradycyjnie, z wykorzystaniem urn w biurach KO. To były pierwsze wybory w tej partii od połączenia w 2025 roku Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • pana gruszkowskiego idole z plakatów na ścianie....
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    3
    unduś(2026-03-09)
  • wybory jak w PZPR, wszyscy głosują na I sekretarza, czym do się różni od KRLD?
  • Mierni bierni partii wierni...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    14
    4
    Jawamwójtaniewybierałem(2026-03-09)
  • ważne są ich kieszenie, reszta PO prostu się nie liczy. Kilometrówki protasa czy obiecanki nissana że za 5 lat to POrt powstanie....
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    11
    5
    muminek(2026-03-09)
  • wybory jak w PZPR, wszyscy głosują na I sekretarza, czym do się różni od KRLD? - wszyscy wpisujący się zwolennicy PiS mają racje, tak w ich partii od czasów jedynego wodza Jarosława Kaczyńskiego było i jest nadal. Kto głosuje inaczej wylatuje, jak w Korei Płn.
  • Bravo Posters Hit; )
  • W mojej pracy też są roszady Dlaczego portel nie zamiescza zdjec pracowników któtrzy zmieniaja stanoiwskia? tez mogliby zrobić takiego newsa... czyli co? jedni lepsi od drugich? ale jaki kurka prawem? Prawem murphego buahahha
  • oszałamiajace liczby ich wybieraja, tyle głosów aż dech zapiera haha a potem mniejszość rzadzi większościa... ciekawa ta "demo (k) Racja" :)
  • Ten pierwszy na foto to jakiś gumiś?
  • Wybrano normalnych ludzi. W pisie czarnka, pustego garnka, kłamcę i pyskacza. Jak to najlepszy kandydat, to kto jest w tym pisie, ameby go wybrały czy ludzie z demencją i ślepotą. Masakra
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    3
    5
    Matteoo777(2026-03-09)
  • Gratulacje dla wszystkich wybranych. Demokracja polega na tym, że ktoś musi wziąć odpowiedzialność i podjąć się działania, a nie tylko komentować z boku. Każdy ma prawo angażować się w politykę, kandydować i pracować na rzecz swojej społeczności - to zawsze więcej wnosi niż sam hejt czy krytyka w internecie. Jeszcze raz gratulacje za ponowny wybór i życzenia owocnej pracy dla regionu
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    4
    Roksana S.(2026-03-09)
  • A ja bym chciał, aby to województwo i duże jego miasta przestały być zarządzane przez Koalicję Obywatelską. Tu wszystko wygląda jak monarchia niemalże rodzinna. Absolutyzm oświecony ze zdefiniowaną kolejką sukcesorów. Ludzie dekadami zabetonowani w tych samych gabinetach i przyspawani do tych samych stołków. To męczące. Chciałbym, aby to towarzystwo zostało przewietrzone
