W KO nie mieli konkurentów

Zakończyły się wybory w Koalicji Obywatelskiej. Zarówno w Elblągu, Olsztynie, jak i regionie dotychczasowi przewodniczący nie mieli kontrkandydatów. Podobnie jak Donald Tusk jako główny szef partii.

Przewodniczącym Koalicji Obywatelskiej w regionie warmińsko-mazurskim po raz kolejny został europoseł Jacek Protas, na którego zagłosowało 601 uprawnionych do głosowania członków tej partii. Przeciw były 44 osoby.

W Olsztynie wygrał Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który zdobył 90 głosów przy dwóch przeciwnych.

Z kolei Michał Missan, prezydent Elbląga, w wyborach na przewodniczącego struktur powiatowych KO dostał 61 głosów, nikt nie był przeciw. Oddano za to dwa głosy nieważne.

Dodajmy, że w regionie warmińsko-mazurskim 633 członków KO głosowało na Donalda Tuska, jedynego kandydata na szefa partii w kraju. Przeciw było 12 osób. Wybory odbyły się w niedzielę, 8 marca.

Frekwencja w wyborach regionalnych w KO wyniosła ok. 79 procent. W Elblągu 70,79 proc. Na 89 uprawnionych do głosowania w wyborach wzięło udział 63 osoby.

Głosowanie w całym kraju przeprowadzono tradycyjnie, z wykorzystaniem urn w biurach KO. To były pierwsze wybory w tej partii od połączenia w 2025 roku Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Inicjatywy Polskiej.