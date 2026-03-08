Laureaci Nagród Prezydenta Elbląga za 2025 rok

W niedzielny wieczór w Teatrze im. Aleksandra Sewruka prezydent Elbląga Michał Missan wręczył doroczne nagrody osobom i instytucjom, które w 2025 roku działały na rzecz miasta, osiągając sukcesy w wielu dziedzinach. Zobacz, kto tym razem został laureatem.

Przedsiębiorczość i innowacja – Daniel Dłuszczakowski

Pan Daniel jest dyrektorem zarządzającym w IKM HVAC Production Sp. z o.o. – spółki ulokowanej w Elblągu i notującej corocznie wzrost zysków. Firma jest częścią norweskiego koncernu IKM, dostarczającego kompleksowe usługi dla branży energetycznej.

Daniel Dłuszczakowski od kilkunastu lat jest zaangażowany w rozwój przedsiębiorczości w Elblągu, wspierając swymi działaniami gospodarkę miasta. W roku 2013 od podstaw stworzył firmę Acoustics, która obecnie prężnie rozwija swoją produkcję na elbląskiej Modrzewinie. W roku 2016 zdecydował o założeniu kolejnej firmy - tym razem biura inżynieryjnego, którego działalność rozpoczął w Elbląskim Parku Technologicznym. Pozyskując inwestora strategicznego - grupę IKM Gruppen z Norwegii, zbudował w 2025 roku na Modrzewinie zakład produkcyjny dostarczający najwyższej jakości produkty do wentylacji przemysłowych na platformy, statki oraz infrastrukturę on-shore wspomagającą branżę paliwowo-gazową (oil & gas). Urządzenia z Elbląga trafiają do Europy, Azji, Afryki, a w latach poprzednich również do Ameryki Północnej.

Działalność oświatowa i naukowa – Aleksandra Lewandowska

Na co dzień jest nauczycielem Zespołu Szkół Gospodarczych i wykładowcą Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. W 2025 roku została powołana przez ministra infrastruktury do prac eksperckich w Departamencie Lotnictwa, w zakresie wprowadzania nowych kwalifikacji sektorowych. Współtworzyła modelowe programy nauczania dla praktycznej nauki zawodu branży spedycyjno- logistycznej przygotowane na zlecenie MEiN przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu. W latach 2021- 2022, pełniła funkcję eksperta branży spedycyjno- logistycznej w trzech województwach (warmińsko-mazurski, kujawsko- pomorskim i pomorskim) dzieląc się wiedzą i pomocą ze szkołami i nauczycielami branży spedycyjno- logistycznej.

Pani Aleksandra wdraża innowacje pedagogiczne doskonalące umiejętności zawodowe uczniów przygotowane wraz z firmami zewnętrznymi na potrzeby uczniów ZSG. Co roku przygotowuje uczniów do ogólnopolskich olimpiad logistycznych. Od 13 lat jest autorką próbnych egzaminów zawodowych i czynnym egzaminatorem w trzech zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik hotelarstwa i technik organizacji turystyki.

Ochrona zdrowia – Danuta Tchorowska

Od ponad 15 lat wykazuje się nadzwyczajnym zaangażowaniem w działalność na rzecz mieszkańców Elbląga. Jej praca stanowi fundament wsparcia dla osób w kryzysie onkologicznym oraz kluczowy element lokalnej edukacji zdrowotnej.

Od 2019 roku Danuta Tchorowska jest prezesem Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek, które spiera kobiety po mastektomii i promuje profilaktykę raka piersi. Jest organizatorką corocznego Marszu Zdrowia „Kocham Cię życie” w Elblągu. Prowadzi spotkania w szkołach, ucząc samobadania piersi i przełamywania lęku przed diagnozą. Dzięki empatii i zdolnościom organizacyjnym pani prezes Elbląskie Amazonki stały się prężnie działającą wspólnotą, oferującą bezpłatną rehabilitację, pomoc psychologiczną oraz dostęp do rzetelnej wiedzy medycznej.

Działalność pani Danuty sprawia, że temat nowotworów przestaje być w elbląskich szkołach tabu, a młodzi ludzie stają się "ambasadorami zdrowia" we własnych domach. Za swoją postawę i wieloletnią służbę została odznaczona prestiżowym Kryształowym Łukiem Amazonki. Jej działalność sprawia, że temat nowotworów przestaje być tabu, a Elbląg staje się miastem bardziej świadomym oraz zaangażowanym w działania prozdrowotne.

Kultura i sztuka - Klub Środowisk Twórczych Krypta

Znany od pokoleń klub, działający w podziemiach Galerii EL, integruje środowiska artystyczne i muzyczne. Jest kontynuatorem działań El Klubu Jazzu Tradycyjnego, funkcjonującego tu już od 1962 r. Od 1996 roku Kryptę prowadzi Anna Selke, elbląska animatorka kultury oraz promotorka muzyki jazzowej, z wykształcenia socjolog. Jest współinicjatorką oraz pierwszą wiceprezes Stowarzyszenia Laboratorium Sztuki, a także współzałożycielką elbląskiego oddziału Lions Clubs International. W swoim dorobku posiada organizację kilkunastu wystaw sztuki oraz współpracę zawodową z kilkoma teatrami warszawskimi. Na co dzień wykonuje zawód projektanta wnętrz. Równolegle prowadzi działalność społeczną, obejmując opieką młodzież wiejską znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2025 roku Klub Krypta w Elblągu był przestrzenią wypełnioną nieoczywistymi brzmieniami jazzu, pełniąc rolę współorganizatora oraz partnera takich wydarzeń, jak Polska Jesień Jazzowa – cykl koncertów improwizowanych, Zaduszki Jazzowe i Bluesowe, a także reaktywowany w 2025 roku festiwal Jazzbląg.

Sport i turystyka - Międzyszkolny Klub Sportowy Truso Elbląg

To jeden z najstarszych i najbardziej zasłużonych klubów sportowych w województwie. Założony 15 listopada 1957 roku przez grupę nauczycieli, od początku koncentrował się na pracy z młodzieżą. Obecnie zrzesza prawie 600 młodych sportowców w 23 grupach szkoleniowych, oferując treningi w sześciu sekcjach: piłce ręcznej, siatkówce, koszykówce, judo, lekkoatletyce i kolarstwie górskim MTB. MKS Truso Elbląg jest jednym z najlepiej punktującym klubem w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego w 2025 roku. Działalność klubu w istotny sposób przyczynia się do promocji miasta Elbląg oraz rozwoju sportu młodzieżowego na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Efektem tej pracy są wyniki sportowe osiągnięte w 2025 roku, potwierdzone certyfikatem Zespołu Metodycznego Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Klub zajął 1. miejsce w Elblągu, 1. miejsce w powiecie elbląskim, 5. miejsce w województwie warmińsko-mazurskim oraz 180. miejsce w Polsce w klasyfikacji Systemu Sportu Młodzieżowego. Punkty zdobyło w sumie 159 zawodników, reprezentując klub w wielu dyscyplinach sportowych.

Działalność ekologiczna - Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Od podejmuje działania edukacyjne i aktywizujące, których celem jest ochrona środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz dziedzictwa naturalnego Elbląga i całego regionu, m.in. poprzez stały monitoring stanu przyrody, inicjowanie projektów ochronnych oraz szeroką współpracę z partnerami lokalnymi i regionalnymi.

Park konsekwentnie realizuje misję edukacji ekologicznej. Pracownicy prowadzą liczne warsztaty, „zielone lekcje”, prelekcje, wycieczki, rajdy terenowe, zajęcia plenerowe oraz wydarzenia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Park jest również organizatorem konkursów i wydarzeń przyrodniczych, które skutecznie budują świadomość ekologiczną wśród mieszkańców wokół idei ochrony przyrody.

Rok 2025 miał dla Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej charakter szczególny i symboliczny – był to rok obchodów 40-lecia jego działalności. Jubileusz stał się impulsem do intensyfikacji działań skierowanych do mieszkańców Elbląga oraz całego regionu, a także do jeszcze szerszego otwarcia Parku na społeczność lokalną.

Działalność społeczna i charytatywna - Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania aktywności mieszkańców oraz profesjonalizacji organizacji pozarządowych. Animuje i integruje środowisko trzeciego sektora, samorządy oraz biznes. W 2025 roku ESWIP obchodził jubileusz 30-lecia.

Prowadzi doradztwo, szkolenia i mentoring dla organizacji społecznych, grup nieformalnych oraz liderów lokalnych, wspierając ich w pozyskiwaniu funduszy, zarządzaniu projektami i rozwoju instytucjonalnym. Realizuje liczne projekty społeczne, edukacyjne i obywatelskie, promujące wolontariat, dialog społeczny, partycypację obywatelską oraz innowacje społeczne.

Istotnym obszarem działalności ESWIP jest także rozwój ekonomii społecznej (stowarzyszenie prowadzi Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej) – wsparcie przedsiębiorstw społecznych, tworzenie miejsc pracy oraz budowanie lokalnych ekosystemów współpracy. Poprzez swoje działania stowarzyszenie realnie przyczynia się do podnoszenia jakości życia mieszkańców, wzmacniania kapitału społecznego i zrównoważonego rozwoju regionu, stanowiąc ważnego i wiarygodnego partnera dla władz publicznych oraz społeczności lokalnych. Na uwagę zasługuje także Dom pod Cisem, w którym mieści się pierwszy w Elblągu Sklep Społeczny działający w duchu gospodarki o obiegu zamkniętym i dający drugie życie rzeczom.

Promocja miasta - Labosport Polska Sp. z o.o.

Firma ma siedzibę w Elblągu, od 2011 roku zajmuje się organizacją imprez sportowych i promocją sportu i aktywności fizycznej. W 2022 roku Labosport Polska Sp. z o.o. po raz pierwszy zorganizowali imprezę sportową pod nazwą Meble Wójcik Ultra Wysoczyzna, która zaledwie w trzy lata stała się największym wydarzeniem biegowym w województwie warmińsko -mazurskim oraz jednym z największych festiwali biegów ultra w Polsce. W dotychczasowych edycjach wydarzenia wzięło udział ponad 3000 zawodników z kraju i z zagranicy, a opinie uczestników podkreślają doskonałą organizację, niepowtarzalny klimat oraz unikatowe walory tras biegowych.

To wydarzenie sportowe przyczyniło się do zwiększenia rozpoznawalności Elbląga i Wysoczyzny Elbląskiej na mapie Polski, wzmacniając wizerunek miasta jako dynamicznego i otwartego na sport oraz turystykę.

Inne dziedziny - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

Instytucja, która w ciągu ostatnich lat przeszła ewolucję, stając się niekwestionowanym liderem animacji życia społecznego w regionie. W marcu 2025 roku MOSiR zdobył tytuł Najlepszego Ośrodka Sportu w Polsce. Działania MOSiR w Elblągu mają na celu przede wszystkim promocję zdrowego trybu życia poprzez sport i rekreację, jak również zwiększenie aktywności fizycznej wśród elblążan dzięki organizacji wielu imprez sportowych, rozgrywek lig amatorskich czy zajęć rekreacyjnych.

W kalendarzu wydarzeń warto wyróżnić bieg przez ogromne dmuchane przeszkody – Bażantarnia Jump&Run, biegi uliczne (Bieg Piekarczyka, Bieg Niepodległości oraz Bieg Nocny pod Gwiazdami), Ultra Wysoczyna, Garmin Iron Triathlon, Wyścigi Smoczych Łodzi czy sportowe imprezy charytatywne. Ośrodek angażuje się również w wydarzenia pozasportowe, związane m.in. z kulturą i rozrywką czy ze zdrowiem, poprzez współpracę ze szkołami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, służbami mundurowymi, Hospicjum czy Regionalnym Centrum Wolontariatu. W minionym roku był organizatorem i liderem elbląskiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Od stycznia do grudnia udało się zorganizować ponad 220 wydarzeń, z których skorzystało ponad 109 000 osób. Obiekty sportowe administrowane przez MOSiR odnotowały ponad 750 000 wejść.

Nagroda honorowa - Halina Różewicz-Książkiewicz

Jest wybitną artystką związaną z Elblągiem od 1963 roku, której twórczość obejmuje grafikę warsztatową, malarstwo, grafikę użytkową oraz scenografię. Absolwentka Wydziału Malarstwa PWSSP w Gdańsku (dyplom w 1958 r. w pracowni prof. Juliusza Studnickiego) od ponad sześciu dekad aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym miasta i regionu. Artystka ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i udział w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą, regularnie uczestniczy w Salonach Elbląskich oraz plenerach artystycznych. Jest autorką licznych projektów graficznych, w tym herbów miast, plakatów i wydawnictw okolicznościowych, a także logotypów ważnych instytucji kultury Elbląga. Jej dorobek artystyczny, społeczny i kolekcjonerski w istotny sposób przyczynił się do wzbogacenia dziedzictwa kulturalnego Elbląga i utrwalenia jego tożsamości.

Szczególne znaczenie ma również jej wieloletnia działalność społeczna i darczyńcza. Halina Różewicz-Książkiewicz przekazała do elbląskich instytucji kultury setki prac własnych oraz autorstwa męża Zbigniewa Książkiewicza, wzbogacając zbiory Galerii EL, Muzeum Archeologiczno-Historycznego, Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Stowarzyszenia Denar.