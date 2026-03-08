Multimedialny początek miejskiego jubileuszu

- Wchodzimy w 780. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Elbląg jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Możemy być z niego dumni. Na przestrzeni wieków rozwijał się i wygląda, jak widać na załączonym obrazku. Będziemy pracowali, żeby było jeszcze piękniej, jeszcze bezpieczniej, jeszcze wygodniej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia podczas kolejnych imprez - mówił do publiczności prezydent Elbląga Michał Missan.