Multimedialny początek miejskiego jubileuszu
W niedzielę wieczorem na placu Jagiellończyka zebrały się setki mieszkańców. Okazja do świętowania była potrójna - Dzień Kobiet, 505. rocznica obrony miasta przed Krzyżakami przez dzielnego Piekarczyka i inauguracja obchodów 780. rocznicy nadania praw miejskich Elblągowi. Zobacz zdjęcia.
- Wchodzimy w 780. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Elbląg jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Możemy być z niego dumni. Na przestrzeni wieków rozwijał się i wygląda, jak widać na załączonym obrazku. Będziemy pracowali, żeby było jeszcze piękniej, jeszcze bezpieczniej, jeszcze wygodniej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia podczas kolejnych imprez - mówił do publiczności prezydent Elbląga Michał Missan.
Zgromadzeni licznie na placu Jagiellończyka mieszkańcy obejrzeli multimedialne widowisko z laserami, cichą pirotechniką i pokazami ognia, a następnie wysłuchali występu DJ Matta Bukovskiego.