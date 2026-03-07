UWAGA!

Znalazł węża w łazience. Sprawę wyjaśnia policja

 Elbląg, Znalazł węża w łazience. Sprawę wyjaśnia policja
(fot. KMP Elbląg)

Właściciel jednego z mieszkań przy ul. Płk. Dąbka w Elblągu zadzwonił na policję z informacją, że w swojej łazience znalazł... węża.

Nietypowa interwencja miała miejsce w piątkowo-sobotni wieczór. Policjanci, którzy przyjechali na wezwanie do jednego z mieszkań rzeczywiście napotkali węża, który okazał się wężem zbożowym. Naturalnie występuje w południowo-wschodnim USA, od południowego New Jersey na południe po Florida Keys i na zachód po wschodnią Luizjanę. Nie jest jadowity i często jest wybierany do hodowli domowej.

- Prawdopodobnie wąż uciekł jednemu z hodowców i przedostał się kanałem wentylacyjnym bądź odpływem do innego mieszkania. Policjanci ustalają, kto jest właścicielem węża – informuje nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu

red. na podst. informacji KMP Elbląg

