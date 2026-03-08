UWAGA!

Starówka, jeszcze nie Nówka (w obiektywie Henryka Myślińskiego)

 Elbląg, Wieżą kościoła pw. św. Mikołaja i Brama Targowa
Wieżą kościoła pw. św. Mikołaja i Brama Targowa (fot. H. Myśliński)

Kościół (jeszcze nie katedra) pw. św. Mikołaja w Elblągu, a dookoła łąka. Gdzieś obok wyrasta Brama Targowa, z mostów istnieje tylko ten Niski. To tylko fragment krajobrazu elbląskiego Starego Miasta sprzed odbudowy, zapoczątkowanej w latach 80. Nasz cykl fotoreportaży Henryka Myślińskiego zaczynamy od wizyty na Starym Mieście.

Po II wojnie światowej elbląskie Stare Miasto stało w gruzach. Pomysłów na jego odbudowę było kilka, więcej o tym przeczytasz w rozmowach z Marią Lubocką-Hoffmann, wojewódzkim konserwatorem zabytków, autorką koncepcji retrowersji zgodnie z którą elbląskie Stare Miasto było odbudowywane oraz Jackiem Bocheńskim, byłym pełnomocnikiem prezydenta Elbląga ds. odbudowy Starego Miasta. Niewiele brakowało, aby w miejscu retrowersji stanęło osiedle bloków a'la Zawada.

Pomysły były, za to efektów nie było. Nad Starym Miastem górowała wieża kościoła pw. św. Mikołaja. Świątynia awans na katedrę dostała dopiero w 1992 r., kiedy stała się siedzibą biskupa elbląskiego. Lata 60. to okres odbudowy kościoła. W latach 1969-1973 zostały odbudowane m.in. budynki parafialne.

Być przy kościele pw. św. Mikołaja i nie wejść na wieżę, to jak być w Rzymie i nie zobaczyć papieża. Henryk Myśliński też się wspiął i w naszym fotoreportażu pokazujemy kilka ujęć miasta z wysokości.

Na zdjęciach „brakuje” Mostu Wysokiego, po którym zostały tylko pale w rzece; wówczas ten jej fragment nazywano kanałem. Zostanie odbudowany dopiero w latach 80., ale jako kładka dla pieszych Dziś jest mostem zwodzonym, swoim kształtem nawiązuje do przedwojennej konstrukcji z 1926 r.

  Elbląg, Widok z wieży kościoła pw. św. Mikołaja na Most Niski
Widok z wieży kościoła pw. św. Mikołaja na Most Niski (fot. H. Myśliński)

„Na szczęście” jest Most Niski, jeszcze z dopuszczonym ruchem samochodów. Frazy, „na szczęście”, używam celowo, ponieważ aż do 1958 r. (kiedy do użytku oddano most w ciągu al. Tysiąclecia; dziś Most kardynała Wyszyńskiego) było to jedyne połączenie przez kanał/rzekę (nie licząc mostu pontonowego na północ od dzisiejszego Mostu kard. Wyszyńskiego) W 1984 r. uszkodzeniu uległo jedno z przęseł i według oceny ówczesnych władz Elbląga, nie mógł być naprawiony. Podjęto więc decyzję o rozbiórce i wybudowania kładki dla pieszych. Kładkę później też rozebrano i dziś, podobnie jak jego „wysoki” brat, jest mostem zwodzonym.

Brama Targowa, jeden z symboli naszego miasta, przetrwał. W przeciwieństwie np. do Białego Domku (wilii Ferdynanda Schichaua), który rozebrano po wojnie; Brama po II wojnie doczekała się remont, jako jeden ze stosunkowo nielicznych staromiejskich budynków. Stała pośrodku niczego, trochę opuszczona, trochę jakby zapomniana. I nie można było wchodzić do środka. Porządnej modernizacji doczeka się dopiero na początku XXI wieku.

To oczywiście tylko niektóre budynki, które w latach 60. i 70. przypominały Elblążanom o przeszłości. Stare Miasto swoją drogę do „Nówki – Starówki” (jak obecnie reklamowana jest ta część miasta) zaczęło w latach 80. Powoli powstawały nowe budynki, to co zostało „po Niemcach” wkomponowywano w nową zabudowę. Tymczasem zapraszamy na spacer po jeszcze nie nowym Starym Mieście.

Naszym zdaniem, najciekawsze na tym zdjęciu, jest to, czego tu nie ma. Fotografia pokazuje, jak bardzo zmieniło się elbląskie Stare Miasto.
Po lewej stronie duma elbląskiego przemysłu - Zakłady Mechaniczne im. gen. Karola Świerczewskiego (Zamech), po prawej podominikański kościół, siedziba Galerii EL.
Pierzeja przy ulicy Wigilijnej, przez długi czas jedyny ciąg kamienic na Starym Mieście.
Symbol bohaterskiej walki z Krzyżakami - Brama Targowa, fragment średniowiecznych umocnień Starego Miasta. Takich bram dookoła miasta było kilka.

  • Za PRLu udało się ocalić stare miasto przed budową bloków, a w 2025 i wcześniejszych latach urzędnicy zezwolili na budowę klockowatych kamienic oraz zwykłego bloku przy budynku poczty.
    Porażka(2026-03-08)
