Złoty Medal „Gloria Artis” dla Biblioteki Elbląskiej

Minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznała Bibliotece Elbląskiej Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. To najwyższe możliwe ministerialne wyróżnienie, przyznane w roku jubileuszu 425-lecia tej miejskiej instytucji. Zobacz zdjęcia.

W środę wieczorem w Bibliotece Elbląskiej odbyła się kolejna odsłona jubileuszu 425-lecia tej instytucji.

- Za nami wyjątkowa data - 1601. Spróbujmy przenieść się do tego roku oczami wyobraźni. To wtedy William Szekspir pisze „Hamleta”, to kilka lat zanim Galileusz zacznie swoim teleskopem prowadzić obserwacje, na mapie nie ma Stanów Zjednoczonych Ameryki, a w Polsce królem jest Zygmunt III Waza, ziemniaki nie są najczęściej podawaną potrawą. To właśnie wtedy decyzją rajców i mieszczan Biblioteka Elbląska powstała. Jest cenna nie tylko pod względem historii, ale również dlatego, że jest jedną z najnowocześniejszych w kraju – mówił Maciej Wróbel, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, który wręczył dzisiaj przyznany Bibliotece Elbląskiej Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Dotychczas to najwyższe resortowe odznaczenie otrzymało tylko 30 instytucji w Polsce, w tym tak znane jak Filharmonia Narodowa czy Polskie Radio.

Urodzinową galę uświetnili swoimi występami uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych, nie zabrakło oczywiście tortu, a na duchowy deser widzów czekała debata dotycząca przyszłości bibliotek i czytelnictwa.