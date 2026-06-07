Chorzy otrzymali około 200 tysięcy leków (Głos z przeszłości, odc. 251)

- Zadaniem personelu fachowego w ambulatoriach będzie zapobieganie wszelkiego rodzaju chorobom, a przede wszystkim chorobom zawodowym przez leczenie profilaktyczne - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Tym razem w Głosie z przeszłości jeden, ale dłuższy temat. Co pisano w prasie w 1950 roku w kwestii lecznictwa pracowniczego?

Usprawnienie lecznictwa pracowniczego w elbląskim

"Nowa ustawa wyłącza lecznictwo pracownicze z zakresu działania instytucji ubezpieczeń społecznych i powierza całkowitą ochronę zdrowia klasy robotniczej Zakładowi Lecznictwa Pracowniczego. W związku z tym, wszyscy lekarze fabryczni, podporządkowani dotychczas instrukcjom gospodarczym, zostają włączeni do jednolitego systemu lecznictwa pracowniczego. Lecznictwo – w myśl ustawy, opierać się będzie w coraz większym stopniu na profilaktyce. Bogate doświadczenia Związku Radzieckiego będą drogowskazem w rozwiązaniu tego zagadnienia.

W związku z zarządzoną reorganizacją zostali powołani pełnomocnicy wojewódzcy i obwodowi (powiatowi i miejscy). Pełnomocnikiem na miasto Elbląg mianowany został dr Jan Gruchalski, na powiat – tow. Władysław Nowakowski. Okres obecnym jest okresem przygotowawczym do podjęcia normalnej działalności ZLP, która przewidziana jest na 1 listopada br.

W roku bieżącym do 1 września br. Udzielono w Elblągu około 140 tysięcy porad lekarskich i około 40 tysięcy dentystycznych. Chorzy otrzymali około 200 tysięcy leków wartości ponad 30 mln zł. Wydano około 8 tys. przekazów do szpitala i sanatoriów.

W chwili obecnej uprawnionych do świadczeń na terenie miasta i powiatu jest ok. 60 tysięcy osób. Wynika z tego jasno, że ZLP w Elblągu ma do wypełnienia poważne zadania. Organizacja ambulatoriów zakładowych, przydział lekarzy i pomocniczych sił lekarskich oraz zaopatrzenie w niezbędne leki będą szły w tym kierunku, by zgłaszający się po poradę lekarską otrzymywali ją na miejscu pracy.

Obok udzielania porad lekarskich, zadaniem personelu fachowego w ambulatoriach będzie zapobieganie wszelkiego rodzaju chorobom, a przede wszystkim chorobom zawodowym przez leczenie profilaktyczne.

Ambulatoria zakładowe ZLP będą zorganizowane w Zakładach Mechanicznych, Taborach Kolejowych, Blaszance, Elektrowni, Siłowni, Odzieżówce i Browarze. Lekarze-dentyści przyjmować nadal będą w swych mieszkaniach. Przy ulicy Słonecznej 83 uruchomiony będzie gabinet fizykoterapii, kompletnie wyposażony w nowoczesne urządzenia światłolecznicze. Otwarte zostaną punkty rozdawnictwa leków w różnych dzielnicach miasta. Pod uwagę będą brane przede wszystkim dzielnice robotnicze.

Komisje lekarskie kwalifikujące niezdolność do pracy czynne będą codziennie. Prowadzona będzie zaostrzona walka z bumelanctwem, która przyczyni się do zmniejszenia liczby bumelantów, utrudniających dostęp do lekarza rzeczywiście potrzebującym porady.

W roku 1951, a częściowo jeszcze w roku bieżącym, przewidziany jest przydział lekarza do ambulatorium (obsadzonego obecnie przez felczera) w Tolkmicku i Zwierznie, ambulatorium przy PGR w Nowakowie i Bielanach oraz do ambulatorium zakładowego przy Zakładach Ceramiki Czerwonej (prawdopodobnie w Suchaczu). Lekarz ten będzie odwiedzał ośrodki w pewnych określonych dniach.

W najbliższych dniach zostanie uruchomiony w Tolkmicku gabinet dentystyczny. Niezależnie od wymienionych ze strony ZLP usług czynne będą i rozbudowane ośrodki prowadzone przez terenowe wydziały zdrowia rad narodowych.

Plan usług ZLP otwiera nową perspektywę w dziedzinie ochrony zdrowia i rozwoju socjalistycznej służby zdrowia".

Źródło: Głos Wybrzeża nr 277, 1950 r.

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