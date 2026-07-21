Ile zarobili dyrektorzy w ratuszu

Dyrektorzy departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu, którzy wydają decyzje administracyjne, muszą składać oświadczenia majątkowe. Takich osób jest kilkanaście. Sprawdziliśmy, co zmieniło się w ich majątkach od 2024 roku. Na liście jest też wiele nowych nazwisk.

Oświadczenia prezentujemy w kolejności alfabetycznej. Na liście nie są ujęci dyrektorzy, którzy takich oświadczeń składać nie muszą, bo nie wydają decyzji administracyjnych. A są to: Artur Adamczuk, dyrektor departamentu obsługi urzędu, Joanna Belz, dyrektor departamentu kontroli i monitoringu, Jacek Boruszka, dyrektor departament innowacji i informatyki, Marta Doroz, dyrektor departamentu organizacji i kadr, Agata Kosiorek, dyrektor departamentu zamówień publicznych, Justyna Kowalczyk, dyrektor departamentu strategii i rozwoju, Dariusz Ostrowski, dyrektor departamentu gospodarki miasta, Justyna Kowalczyk, dyrektor departamentu strategii i rozwoju, Justyna Rzeczycka, dyrektor departamentu inwestycji, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Elbląga, Agnieszka Staszewska, dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych, Agata Prystupa, dyrektor departamentu kultury, Aleksandra Tykarska, dyrektor departamentu kształtowania środowiska, a także Marzena Pol, która jest powołana na stanowisko „w zastępstwie dyrektora departamentu promocji i turystyki.

Na liście dyrektorów, którzy wydają decyzje administracyjne, przybyło w 2025 r. kilka osób, co wynika ze zmian personalnych w urzędzie. Są to: Agnieszka Antoniuk-Rumak, nowa dyrektor departamentu edukacji, Jarosław Gryciuk, nowy dyrektor departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Marek Szulc, dyrektor departamentu ewidencji pojazdów i kierowców, Przemysław Gajcy, nowy dyrektor departamentu spraw obywatelskich, Anna Kierul, nowa dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych, Wioletta Wieczorek, dyrektor departamentu urbanistyki i architektury oraz Piotr Grefling, dyrektor zarządzający ds. bezpieczeństwa.

W naszym zestawieniu nie ujęliśmy oświadczenia Hanny Banach, skarbnika miasta i kierującej departamentem skarbnika, bo publikowaliśmy je w części dotyczącej władz miasta. Dlatego w zamian ujęliśmy informacje z oświadczenia zastępczyni skarbnika Mirosławy Falkowskiej.

Agnieszka Antoniuk-Rumak, dyrektor departamentu edukacji (od 21.07.25)

Oszczędności: 60 tysięcy zł, 1000 euro

Nieruchomości: dom o pow. 200 m kw. Wraz z działką o pow. 875 m kw o łącznej wartości 1 mln zł (współwłasność), mieszkanie o pow. 52 m kw. i wartości 450 tys. zł (współwłasność)

Wynagrodzenie za 2025 r.: 134,1 tys. zł (umowa o pracę), 11,4 tys. (dochód z najmu); 13,1 tys. zł (inne źródła)

Samochód: Mercedes Benz C 200 (2018 r.)

Kredyty: nie ma

Mirosława Falkowska, zastępca skarbnika miasta

Oszczędności: 699 tys. zł (majątek odrębny, o 84 tys. zł więcej niż w 2024 r.)

Nieruchomości: nie ma (bez zmian)

Wynagrodzenie w 2025 r.: 215,6 tys. zł (brutto, prawie 27 tys. więcej niż rok wcześniej, łącznie z nagrodą jubileuszową),

Samochód: volvo XC60 (2020 r.) – majątek odrębny (bez zmian), wartości nie podano

Kredyty: nie ma

Przemysław Gajcy, dyrektor departamentu spraw obywatelskich

Oszczędności: 10 tys. zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 64,5 m kw i wartości 350 tys. zł (spółdzielcze własnościowe), pomieszczenie gosp. o pow. 13,2 m kw. o wartości 1 tys. zł; działka o pow. 1,2 m kw. z murowanym budynkiem niemieszkalnym o pow. 39 m kw. i łącznej wartości 250 tys. zł

Wynagrodzenie za 2025 r.: 155,1 tys. zł (praca urzędzie), 8,6 tys. zł – inne źródła.

Samochód: Ford Grand C-Max (2011), wartości nie podano

Kredyty: na zakup mieszkania, pozostało do spłaty 138,6 tys. zł

Piotr Grefling, dyrektor zarządzający ds. bezpieczeństwa (od 29.09.25)

Oszczędności: 68,3 tys. zł (z małżonką), 40,5 tys. zł (IKZE, z małżonką)

Nieruchomości: dom o pow. 244 m kw. na działce o pow. 1000 m kw. i wartości 1 mln 800 tys. zł (małżeńska współwłasność majątkowa do 1/2 udziału, przy udziale własnym 1/4), mieszkanie o pow. 21,5 m kw. i wartości 170 tys. zł (małżeńska współwłasność majątkowa, 1/2 udziału); mieszkanie o pow. 24,8 m kw.i wartości 190 tys. zł (małżeńska współwłasność majątkowa, 1/2 udziału); dwie działki budowlane o pow. 1 tys. i 1,1 tys. m kw. o wartości odpowiednio 100 tys. i 120 tys. zł. (obie współwłasność małżeńska, 1/2 udziału)

Wynagrodzenie za 2025 r.: 139,5 tys. zł (umowa o pracę w ratuszu), 137,5 tys. zł (emerytura), 30,5 tys. zł (dochód z wynajmu mieszkań)

Samochód: Toyota RAV4 2024, Toyota Yaris Cross (2022, oba małżeńska współwłasność majątkowa)

Kredyty: nie ma

Jarosław Gryciuk, dyrektor departamentu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego (od 1.12.2025 r.)

Oszczędności: 14 997 zł

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 85 m kw. i wartości 490 tys. zł; działka o pow. 872 m kw. z domkiem letniskowym o pow. 32,6 m kw. o wartości łącznej 100 tys. zł.

Wynagrodzenie za 2025 r.: 28,5 tys. zł (zatrudnienie Urząd Miejski), 177,4 tys. Zł (emerytura); 41.1 tys. zł (działalność gospodarcza)

Samochód: ma auta w leasingu (szczegóły poniżej)

Kredyty: hipoteczny (do spłaty 347,8 tys. zł); leasing na trzy auta Citroen (C3 rok 2022 do spłaty 31 tys. zł, C4 rok 2025 do spłaty 77,3 tys. zł, C5X rok 2022 do spłaty 83,2 tys. zł)

Anna Kierul, dyrektor departamentu świadczeń rodzinnych (od 4.08.2025)

Oszczędności: 18,5 tys. zł, 18,9 tys. zł (kasa zapomogowo-pożyczkowa)

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 76,5 m kw. I wartości 248,7 tys. zł (współwłasność małżeńska), mieszkanie o pow. 60,6 m kw. (majątek odrębny, udział 1/6; współwłasność z mamą i bratem, wartość udziału 35 tys, zł.

Wynagrodzenie za 2025 r.: 131,1 tys.zł (umowa o pracę)

Samochód: Ford Mondeo (2011), Audi A3 (2012) – współwłasność małżeńska, wartości nie podano.

Kredyty: nie ma

Arkadiusz Kolpert, dyrektor departamentu kultury, sportu i rekreacji

Oszczędności: nie ma (bez zmian), jeden udział PSS Społem o wartości 2500 zł (bez zmian)

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 44,3 m kw i wartości 155 tys. zł (najem, bez zmian)

Wynagrodzenie w 2025 r.: 166,6 tys. zł (mowa o pracę, o 300 zł mniej niż rok wcześniej)

Samochód: ford mondeo (2009, bez zmian), wartości nie podano

Kredyty: nie ma

Monka Kurpanik, dyrektor departamentu zdrowia i spraw społecznych.

Oszczędności: 139,3 tys. zł (o 23 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Nieruchomości: 62-metrowe mieszkanie o wartości 465 tys. zł (spółdzielcze lokatorskie), wartość o 70 tys. zł większa niż rok wcześniej.

Wynagrodzenie w 2025 r.: 164,7 tys. zł (o 5,5 tys. Zł mniej niż rok wcześniej)

Samochód: Jeep Compas (2023) – leasing operacyjny, bez zmian.

Kredyty: leasing operacyjny dotyczący auta na kwotę 105 tys. zł (27 tys. zł mniej niż rok wcześniej)

Marek Pawlikowski, dyrektor departamentu Zarząd Dróg

Oszczędności: 152,8 tys. zł (małżeńska wspólność majątkowa, więcej o 125 tys. zł niż przed rokiem)

Nieruchomości: mieszkanie o pow. 47,3 m kw i wartości 325 tys. zł; (małżeńska wspólność majątkowa, wartość o 90 tys. zł większa niż przed rokiem); mieszkanie o pow. 38,7 m kw. i wartości 220 tys. zł. (własnościowe spółdzielcze, wartość o 85 tys. zł większa niż przed rokiem)

Wynagrodzenie w 2025 r.: 177,1 tys. zł brutto (umowa o pracę, o 26 tys. zł więcej niż przed rokiem)

Samochód: Opel Insignia (2009, małżeńska wspólność majątkowa, bez zmian, wartości nie podano.

Kredyty: nie ma (spłacił kredyt mieszkaniowy)

Sławomir Skorupa, dyrektor departamentu gospodarki nieruchomościami i geodezji

Oszczędności: nie ma (bez zmian)

Nieruchomości: dom o pow. 205 m i działka o pow. 338 m kw (łączna wartość 520 tys. zł, bez zmian)

Wynagrodzenie w 2025 r.: 157,7 tys. zł (umowa o pracę, więcej o 15 tys. zł niż rok wcześniej.), 6 tys. zł - najem pomieszczeń (1/2 przychodu, bez zmian).

Samochód: Dodge Journey (2016, bez zmian), wartości nie podano

Kredyty: pożyczka hipoteczna, do spłaty 172 tys. zł (mniej o 20 tys. zł niż przed rokiem)

Wioletta Wieczorek, dyrektor departamentu urbanistyki i architektury (od 5.05.2026 r.). Oświadczenie było składane po raz pierwszy na dzień podjęcia obowiązków dyrektora.

Oszczędności: 21,4 tys. zł

Nieruchomości: nie ma

Wynagrodzenie: 46,9 tys. zł (pani dyrektor podała wynagrodzenie od 1.01 do 5.05.2026 r.)

Samochód: Kia Sportage (2025, współwłasność małżeńska), wartości nie podano

Kredyty: nie ma

Przejrzeliśmy także oświadczenia majątkowe władz Elbląga, szefów miejskich spółek, szefów miejskich instytucji, elbląskich radnych oraz przedstawicieli władz województwa.