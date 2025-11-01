Dawno temu w Elblągu... Do końca zbliżała się budowa kościoła na Zawadzie

Budowa nowego katolickiego kościoła na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie, chodzi o obecny kościół św. Wojciecha - red.) ma się stopniowo ku końcowi. W ostatnim czasie, […], wmurowano ołtarze i ustawiono ławki. Zamontowano również witrażowe okna, z wyjątkiem małych okien w chórze. Budowla nie zostanie ukończona w tym roku, ale być może będzie można już urządzić kościół i z niego korzystać. Na razie wystarczy ołtarz ze starego kościoła, który zostanie już ustawiony - informowała elbląska prasa w listopadzie 1902 r. O czym jeszcze pisała?

Koncert elbląskiego tenora w Domu Wypoczynkowym

15 listopada pierwszy tenor naszego chóru „Liederhain” wystąpi w Domu Wypoczynkowym. Już teraz możemy zdradzić, że program będzie znakomity i zaplanowano wiele niespodzianek (AZ, niedziela, 02.11.1902 r.).



Pożar w młynie parowym na Wyspie Spichrzów

Wczoraj wieczorem, krótko po godzinie 19 w młynie parowym Johannesa Müllera na Wyspie Spichrzów (niem. Speicherinsel) wybuchł pożar, który mógł mieć groźne konsekwencje, gdyby nie został wykryty na czas. Po południu podczas czyszczenia rur kotła cząsteczki sadzy zapaliły się w palenisku, zostały zniesione przez silny przeciąg na poddasze kotłowni i tam się zapaliły, niszcząc część dachu. Straż pożarna zdołała usunąć zagrożenie za pomocą sikawki gazowej. Powstałe szkody pożarowe nie są tak znaczne, aby zakłócić pracę fabryki (AZ, niedziela, 02.11.1902 r.).

Nowe regulacje na peronach

Dziś rano zaczęły obowiązywać nowe ograniczenia dotyczące dostępu do peronów i niektórzy pasażerowie byli dość zaskoczeni, gdy już w holu, a także w poczekalniach, kazano im się zatrzymać. Dzięki tej nowej regulacji administracja kolejowa z pewnością ponownie uzyska dodatkowe dochody, ponieważ jeśli ktoś chce pożegnać się z drogimi osobami odjeżdżającymi, będzie musiał kupić bilet na peron, podczas gdy dotychczas można było to zrobić bezpłatnie z obszaru wewnątrz strefy zamkniętej, z peronu. Niestety, również w przypadku wprowadzenia tych zmian nie spełniono często zgłaszanego przez podróżnych życzenia dotyczącego oddzielnego wyjścia i wejścia, a tłok, zwłaszcza przy głównym wyjściu w holu, będzie teraz z pewnością jeszcze większy niż dotychczas (AZ, wtorek, 04.11.1902 r.).

Złote gody

14 listopada złote gody świętują Ludwig Eichler i jego małżonka Christine z domu Freitag zamieszkali przy ulicy Drugiej Niskiej 24 (niem. Zweite Niederstraße) (AZ, wtorek, 04.11.1902 r.).

Szczęście w nieszczęściu

W sobotę po godz. 17 na lokalnej stacji rozrządowej przejechany przez pociąg został zwrotnicowy Lang, na szczęście jednak nie odniósł on poważnych obrażeń. W panującej ciemności Lang wszedł na tory, na których lokomotywa manewrowa cofała kilka wagonów, nie zauważając go, i został on uderzony przez pierwszy, poruszający się powoli wagon, w wyniku czego upadł na tory i kilka wagonów przejechało nad nim. Dzięki temu, że usłyszano krzyki leżącego pod pociągiem Langa, zdarzenie zostało zauważone i pociąg został zatrzymany na czas, zanim maszyna zmiażdżyłaby mężczyznę, a jednak tylko nad nim przejechała. Wagony, które już nad nim przejechały, nie miały hamulców, dzięki którym można by było zatrzymać pociąg, więc Lang wyszedł z tego z niemałym strachem i otarciem skóry na ramieniu, co było skutkiem upadku. Do wypadku, który wydarzył się w tym samym miejscu, gdzie poprzedniej zimy zginął przejechany przez pociąg maszynista Petter, doszło ponownie, z winy niewystarczającego oświetlenia na stacji rozrządowej (AZ, wtorek, 04.11.1902 r.).

Woda w Nogacie opadła

Fala powodziowa na rzece Nogat opadła. Woda powróciła do swojego normalnego poziomu (AZ, wtorek, 04.11.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.