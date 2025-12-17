Do Olsztyna częściej, do Malborka ciszej

Właśnie zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych. - Na trasie z Olsztyna do Elbląga część kursów pociągów regionalnych ma być realizowana również w soboty i niedziele – poinformował Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Od 14 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych na Warmii i Mazurach.

- Rozszerzamy ofertę na trasie do Elbląga, gdzie część kursów zostanie wydłużona o kursowanie w soboty i niedziele – informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Wraz z nowym rozkładem wprowadzono również ulgę dla krwiodawców pierwszego stopnia (czyli, gdy oddał 18 litrów krwi): bilet jednorazowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie kosztował złotówkę, a miesięczny imienny dziesięć złotych.

Również w grudniu PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły pierwszy etap modernizacji linii kolejowej nr 204 między Malborkiem a Elblągiem. Prace trwały pięć miesięcy. Wymieniono m.in. szyny i ułożono nowe podkłady. Dla pasażerów oznacza to bardziej płynną i mniej hałaśliwą podróż. Poza wymianą nawierzchni przebudowano siedemnaście przejazdów kolejowo‑drogowych, m.in. w Fiszewie, Oleśnie i Karczowiskach Górnych. Kolejny etap inwestycji zostanie zrealizowany w przyszłym roku, kiedy to zaplanowano remont sieci trakcyjnej. To ma pozwolić przewoźnikom pasażerskim na prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/h, z obecnych 100-120 km/h. Składy towarowe pojadą 120 km/h (teraz najwyżej 100 km/h). Ponadto PKP PLK planują montaż aktywnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na pięciu przejazdach kolejowo – drogowych.

