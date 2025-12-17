UWAGA!

----

Do Olsztyna częściej, do Malborka ciszej

 Elbląg, Do Olsztyna częściej, do Malborka ciszej
fot. Anna Dembińska (arch.portel.pl)

Właśnie zaczął obowiązywać nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych. - Na trasie z Olsztyna do Elbląga część kursów pociągów regionalnych ma być realizowana również w soboty i niedziele – poinformował Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Od 14 grudnia obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów regionalnych na Warmii i Mazurach.

- Rozszerzamy ofertę na trasie do Elbląga, gdzie część kursów zostanie wydłużona o kursowanie w soboty i niedziele – informuje Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.

Wraz z nowym rozkładem wprowadzono również ulgę dla krwiodawców pierwszego stopnia (czyli, gdy oddał 18 litrów krwi): bilet jednorazowy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego będzie kosztował złotówkę, a miesięczny imienny dziesięć złotych.

Również w grudniu PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły pierwszy etap modernizacji linii kolejowej nr 204 między Malborkiem a Elblągiem. Prace trwały pięć miesięcy. Wymieniono m.in. szyny i ułożono nowe podkłady. Dla pasażerów oznacza to bardziej płynną i mniej hałaśliwą podróż. Poza wymianą nawierzchni przebudowano siedemnaście przejazdów kolejowo‑drogowych, m.in. w Fiszewie, Oleśnie i Karczowiskach Górnych. Kolejny etap inwestycji zostanie zrealizowany w przyszłym roku, kiedy to zaplanowano remont sieci trakcyjnej. To ma pozwolić przewoźnikom pasażerskim na prowadzenie pociągów z prędkością do 160 km/h, z obecnych 100-120 km/h. Składy towarowe pojadą 120 km/h (teraz najwyżej 100 km/h). Ponadto PKP PLK planują montaż aktywnych urządzeń zabezpieczenia ruchu na pięciu przejazdach kolejowo – drogowych.

Sprawdź rozkład pociągów regionalnych na trasie Elbląg-Olsztyn.

daw

A moim zdaniem...

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • po jaki.. do olsztyna czescij?
  • a potrzebny ten olsztyn ? ludzie tak tłumnie tam podróżują ?
  • Od Olsztyna tylko o jedno połączenie regionalne więcej do Elbląga w porównaniu do poprzednich rozkładów.
  • I gitara, coraz więcej ludzi jeździ do Olsztyna, tam jest przyszlosc, pozdrawiam elblaska brygadę KO, wesołych swiat
  • Ten Olszczyn to niech se tam siedzi gdzie jest, na tym zapupiu gdzie musieli specjalnie drogą odbijać, żeby tam dojechać. Po co komu tam pociąg z tych cywilizowanych rejonów na tamte peryferia? Dajcie spokój i wogóle Elbląg do Pomorskiego! Olsztyn na bagna!
    1
    0
    huehue_olszczyn(2025-12-17)
  • Bo wg najnowszych ustaleń to stolica wojewodztwa, a my jesteśmy jej lennem.
  • Ale po co tam jeździć na te bagna i peryferia Polski klasy A...
    6
    1
    polska_klasy_pjerszej(2025-12-17)
  • @Jacyna - Olsztyn niepotrzebny, zburzyć, zaorać i posadzić ziemniaki.
    8
    1
    ziemniaczane_królestwo(2025-12-17)
  • Kolejny dowod na to ze samorzadowcy z elblaga jak i senatorowie, poslowie nie znaja potrzeb elblazan i sa kompletnie slepi i glusi na potrzeby naszego miasta. Należy ich jak najszybciej wypedzic z zajmowanych stanowisk i pozbawic egzystencji w polityce. Elblążanie wielokrotnie apelowali o koniecznosc zwiekszenia czestotliwosci polaczen do glownych wezlow komunikacyjnych czyli Tczewa i Malborka oraz zwiekszenia czestotliwosci polaczen z tych wezlow do Elblaga. Niestety nie zostalismy wysluchani. Powrot z Wrocławia czy Warszawy a nastepnie oczekiwanie w tczewie lub malborku na przesiadke do elblaga 45 minut i wiecej jest w obecnych czasach nie do przyjecia. Zamiast tego co jakis czas jurij motorowka zamieszcza na swoich socjalach zdjecie z pierwszej klasy pendolino na ktorym delektuje sie kawka lub jedzeniem. Oczywiscie on jedzie za nasze pieniadze. Jedzie do stolicy i nic nie robi.
    2
    2
    Jawamwójtaniewybierałem(2025-12-17)
  • Budować szybką kolej w 30 minut i mniej do Gdańska przez Nowy Dwór Gdański a nie do jakiegoś Olsztyna gdzie każdy elblążanin wie że jest grabiony na rzecz tego śmiesznego miasta. My tu w Elblągu mamy tylko z pomorzem i morzem więzy krwi a nie z jakimiś jeziorami.
  • Widać niektórzy komentujący nie zauważyli, że trochę się zmieniło. Coraz więcej elblążan (od 1 stycznia 2026 roku - Elblążan) podróżuje do Olsztyna, gdyż korzysta tam z usług medycznych i leczenia szpitalnego. Tamtejszy Szpital Klinicznyy, ale też i Wojewódzki zapewnia dobry stan leczenia (jest tam naprawdę wielu doskonałych lekarzy i to szanujących pacjentów). Ponadto wzrasta liczba studentów z Elbląga w Warminsko-Mazurskim Uniwersytecie, a Wydział Weterynarii posiada opinię najlepszej placówki w Polsce, również dobre opinie posiada Wydział Lekarski. Nadal też wysoki poziom posiadają wydziały zawodowe wcześniej funkcjonujące w Akademii Rolniczo Technicznej. Ostatnie badania warunków życia w miastach przyniosły zaskakujący wynik, że to właśnie Olsztyn został zwycięzcą, a nie jak dotąd Wrocław czy Kraków. Także radzę przejechać się do Olsztyna i na własne "oczy" sprawdzić tamtejszą sytuację, a nie powielać jakieś tendencyjne i mało realne opinie.
  • Do kogo kierujesz swoj apel? Do tych którzy przez kilkanascie lat nie potrafili wyremontowac torowisk tramwajowych i wymienic taboru ? Do tych ktorzy od 8 lat nie moga odbudowac drewnianej kładki nad Srebrnym Potokiem w Bażantarni? A może do tych ktorzy od 15 lat nie moga wprowadzic zielonej fali na sygnalizacji swietlnej? Zejdz na ziemie i mysl na kogo glosujesz w wyborach.
    2
    2
    Jawamwójtaniewybierałem(2025-12-17)
