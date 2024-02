Dawno temu w Elblągu... miał się odbyć benefis panny Milly

Panna Milly Sachs, która w tym sezonie podczas wielu wieczorów cieszyła nas swoją zabawną i pełną świeżości grą aktorską, 12 lutego będzie miała swój benefis. Na ten szczególny dla siebie dzień panna Sachs wybrała sztukę pt. „Leitermann und sein Pflegekind” (tłum. Leitermann i jego przybrane dziecko), co na pewno będzie dla aktorki okazją do pokazania swoich aktorskich umiejętności w najlepszym świetle. A my życzymy pannie Sachs, by tego dnia teatr był wypełniony po brzegi - o tym pisała elbląska prasa w lutym 1901 roku. Przeczytaj, o czym jeszcze pisano.

Ze spraw sądu ławniczego

Robotnicy Karl Talasius i August Trompf, obaj bez stałego adresu zamieszkania i wielokrotnie karani za kradzieże, znów odpowiadali za kradzież. Talasius zabrał 25 listopada ubiegłego roku robotnikowi Augustowi Karstenowi nożyce i dał je potem robotnikowi Trompfowi, który dobrze wiedział, że są one kradzione. Obaj przyznali się do winy, jednak twierdzili, że miał to być jedynie głupi żart. Prokurator wnioskował dla Talasiusa o karę trzech miesięcy więzienia a dla Trompfa za poplecznictwo o karę 14 dni więzienia. Sąd przychylił się do tego wniosku i wydał właśnie taki wyrok (AZ, czwartek, 07.02.1901 r.).

Wizytacje w szkołach

Na polecenie miejskiej deputacji szkolnej w najbliższym czasie odbędą się coroczne wizytacje w naszych szkołach ludowych. Wizytatorami będą techniczni członkowie szkolnych deputacji (AZ, sobota, 09.02.1901 r.).

Sanie muszą na razie iść w odstawkę

Wskutek gołoledzi musimy niestety na razie zapomnieć o ślizgawkach. Sanie muszą tymczasowo ustąpić miejsca wozom i samochodom (AZ, sobota, 09.02.1901 r.).

Aresztowania w naszym mieście

Wczoraj wieczorem na elbląskim dworcu pewna miejscowa krawcowa i dziewczyna zatrudniona w bufecie tutejszej dworcowej gospody były nagabywane przez ślusarza Franza Brosiusa zamieszkałego przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstraße). Mężczyzna został aresztowany. Również aresztowany został robotnik Carl Haack z Zewnętrznej Grobli Malborskiej (niem. Äußerer Marienburgerdamm) za znęcanie się na swoją matką i siostrą. Robotnik Carl Günther z Elbląga, który od sierpnia jest poszukiwany listem gończym z powodu uszkodzenia mienia, został aresztowany na wniosek tutejszej Królewskiej Prokuratury (AZ, sobota, 09.02.1901 r.).

Wieczór rozrywki w Domu Wypoczynkowym

Wolny niemiecki zakon templariuszy organizuje w jutrzejszą niedzielę w Domu Wypoczynkowym przy Loeserstraße na szczytny cel wieczór rozrywki. Program jest bardzo bogaty i interesujący. Przedstawienia rozpoczną się o godz. 19. W przerwach przewidziano wiele miłych niespodzianek (AZ, niedziela, 10.02.1901 r.).

Wielki artysta wystąpi w Elblągu

Moritz Rosenthal, który wystąpi wkrótce ze swoim czwartym koncertem abonamentowym, zakończył niedawno swoją trasę koncertową po reńskich miastach, o której tak m.in. wypowiada się gazeta „Generalanzeiger für Essen”: „Jeśli chodzi o technikę wykonania, muzyka Rosenthala jest jedyna w swoim rodzaju. Nikt w tym względzie nie może się z nim równać. Również nikt wcześniej nie tworzył tak niezrównanej muzyki, jak on. […] Do tego wszystkiego posiada on niesamowitą pamięć, która wprawia w osłupienie. Każdy, kto gra Chopina tak jak on, jest nie tylko niezrównanym technikiem, za jakiego jest on często uważany, ale także ma to, co w pierwszej kolejności czyni artystę wielkim, intuicję i uduchowienie” (AZ, niedziela, 10.02.1901 r.).

Spotkanie członkowskie Ojczyźnianego Związku Kobiet

W środę, 13 lutego o godz. 15 w hotelu Rauch odbędzie się zebranie członkowskie Ojczyźnianego Związku Kobiet okręgu elbląskiego. Punktem obrad będą m.in.: sprawozdanie roczne, sprawozdanie finansowe oraz zmiany w statucie stowarzyszenia (AZ, niedziela, 10.02.1901 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.