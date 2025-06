Rusza przebudowa torowiska, uwaga na objazdy!

23 czerwca rusza przebudowa torowiska na skrzyżowaniu ul. Płk Dąbka z Al. Piłsudskiego wraz z odnowieniem nawierzchni. W związku z realizacją prac niezbędne są zmiany w organizacji ruchu i wyznaczenie objazdów dla wybranych linii autobusowych oraz wprowadzenie tymczasowej komunikacji zastępczej. Zobacz mapy objazdów.

Skrzyżowanie dla ruchu w ciągu Al. Piłsudskiego będzie nieprzejezdne w trakcie prowadzonej inwestycji, natomiast ciągłość ruchu w obu kierunkach na ul. Płk. Dąbka zostanie utrzymana, jednak w obrębie skrzyżowania (na ponad 150 metrowym odcinku) będzie odbywać się jedną jezdnią. W pierwszym etapie ruch będzie się odbywać po części zachodniej (jezdnia od strony targowiska miejskiego). Ze względu na ograniczenie ruchu do jednej jezdni wprowadzone zostaną również inne zmiany widoczne na załączonym schemacie. Prosimy kierowców do stosowania się do tymczasowego oznakowania.

Etap I – zamknięcie wschodniej części skrzyżowania ul. Dąbka – Piłsudskiego (23.06.2025 – 04.08.2025) – schemat 1

Etap II – zamknięcie zachodniej części skrzyżowania ul. Dąbka – Piłsudskiego (04.08.2025 – 15.09.2025) – schemat 2

Na czas realizacji inwestycji zawieszone zostają linie tramwajowe nr 4 i 5 (5 nie kursuje w okresie wakacyjnym). W zastępstwie linii nr 4 wprowadzona zostanie komunikacja zastępcza. Nowy autobus oznaczony jako T4 będzie kursować na trasie od pętli autobusowej Nad Jarem do specjalnie utworzonego przystanku przy parkingu przy Sądzie (ul. 1 Maja), który będzie stanowił zarówno początek, jak i koniec trasy tymczasowej linii, umożliwiający pasażerom przesiadkę pomiędzy autobusem zastępczym i tramwajami linii nr 1, 2 i 3. Częstotliwość kursowania autobusów na linii zastępczej będzie wynosiła ok. 25 minut w dni robocze i soboty oraz ok. 30 minut w niedziele. Wychodząc naprzeciw potrzebom pasażerów, ZKM wzmacnia linie tramwajowe nr 1 i 3. W związku z zamknięciem skrzyżowania ul. Płk Dąbka z Al. Piłsudskiego na trzech liniach autobusowych wytyczone zostały objazdy.

Objazd na linii nr 19

Kierunek Odrodzenia: od ul. Beniowskiego przez ul. Pionierską do ul. Dąbka, dalej po trasie;

Kierunek dworzec: od ul. Dąbka przez ul. Pionierską, do ul. Beniowskiego, dalej po trasie:

Objazd na linii nr 21

Kierunek Ogólna: od ul. Robotniczej, przez ul. Pionierską, Beniowskiego do Al. Piłsudskiego, dalej po trasie;

Kierunek dworzec: od ul. Konopnickiej, przez ul. Niepodległości, Dąbka, Piłsudskiego do ul. Robotniczej, dalej po trasie;

Objazd na linii nr 100

Kierunek Odrodzenia: od ul. Dąbka, przez ul. Pionierską , Beniowskiego do Al. Piłsudskiego, dalej po trasie;

Kierunek dworzec: od Al. Piłsudskiego, przez ul. Beniowskiego, Pionierską do ul. Dąbka, dalej po trasie

Uwaga! W związku z objazdami zostaną ustawione przystanki tymczasowe na skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i Pionierskiej, a także przystanek przy skrzyżowaniu ul. Pionierskiej z ul. Fałata (tylko na kierunku do skrzyżowania z ul. Beniowskiego).

Ponadto, przystanek autobusowy Dąbka/ Piłsudskiego (w kierunku ul. Ogólnej), wraz ze zmianą organizacji ruchu zostanie przesunięty (cofnięty) ok. 100 metrów w kierunku skrzyżowania z ul. Pionierską.

Autobusy linii zastępczej T4 oraz autobusy linii nr 19, 21 oraz 100 będą zatrzymywały się na wszystkich przystankach na swojej trasie.

Przedsięwzięcie jest częścią dużego projektu modernizacji infrastruktury tramwajowej, w ramach którego przewidziana jest również przebudowa istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup 10 nowoczesnych, niskowejściowych tramwajów dla Elbląga. Na realizacje projektu wartego 183 815 818,79 zł, samorząd pozyskał 126 181 641,49 zł dofinansowania z programu „Europejskie Fundusze dla Polski Wschodniej”.

Zakres robót:

Przebudowa torowiska tramwajowego wraz z konstrukcją i nawierzchnią drogową w obszarze skrzyżowania, w ścisłym nawiązaniu do istniejącym torów i układu drogowego – (torowisko tramwajowe ok. 90 mtp, 270 m2 zabudowy płyt torowych – nawierzchni torowo-drogowej; Przebudowa elementów odwodnienia układu torowo-drogowego; Regulacja sieci trakcyjnej i zabezpieczenie kabli trakcyjnych w niezbędnym zakresie, tj. odpowiadającym długości odcinka torowego objętego przebudową; Przebudowa peronów przystanków wraz z korektą usytuowania krawędzi peronowej, wyposażeniem ich w osłony przeciwbryzgowe, wiaty przystankowe z oświetleniem, zegarami i panelami fotowoltaicznymi – 2 kpl. ; Przebudowa sygnalizacji świetlnej z optymalizacją systemu detekcji wraz z kanalizacją teletechniczną, Odtworzenie nawierzchni drogowej wraz z chodnikami i drogi dla rowerów; Wykonania doświetlenia przejść dla pieszych i drogi dla rowerów; Niezbędna przebudowa infrastruktury technicznej w zakresie wynikającym z kolizją z infrastrukturą torowo-drogową (gazociąg średniego ciśnienia i niskiego ciśnienia, sieć elektroenergetyczna nn i SN, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, telekomunikacyjna); Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z docelowym projektem organizacji ruchu drogowego;

Ruch pojazdów odbywać się będzie zgodnie z załączonymi schematami.

Planowane zakończenie zadania 15.09.2025

W galerii schematy i objazdy.