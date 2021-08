Dawno temu w Elblągu... Napaść na Moście Wysokim

Gdy wczoraj wieczorem w godz. 21-22 rządowy sekretarz budowlany I. wracał do swojego znajdującego się przy ulicy Warszawskiej (niem. Berliner Straße) mieszkania, na Moście Wysokim został zaatakowany przez pewnego rzezimieszka. Otrzymał tak mocny cios w twarz, że upadł na ziemię, a brutal zaczął go kopać. Gdy stanął na nogi, podszedł drugi mężczyzna, który również rzucił się na niego. Gdy na miejscu pojawiła się policja, dwaj brutale zdążyli się już oddalić. Jeden na swoim rowerze. Zostali jednak zaraz złapani i doprowadzeni na policję. Pan I. doznał poważnych obrażeń głowy tak, że musiał udać się jeszcze wczorajszego wieczora do lekarza - pisała elbląska prasa w sierpniu 1914 r.

Tragedia na posterunku policji

Okropna tragedia miała miejsce wczorajszej nocy na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie). Wtedy to sierżant Kindler przy wsparciu stróża nocnego i jeszcze jednego policjanta aresztował pewnego bezwzględnego przestępcę. Ponieważ nie można było go uspokoić i zachowywał się w celi jak furiat, policjant Marose udał się do domu wachmistrza po rewolwer do ewentaulnej ochrony przed aresztowanym. Zaraz po tym na posterunku pojawił się wachmistrz Hirstowski z żoną. Podczas gdy pani H. rozmawiała na zewnątrz z panią Kindler, która przyszła po męża, wachmistrz poszedł do swojego biura, by przeczytać dokument na temat aresztowania mężczyzny. Rewolwer położył w międzyczasie na stole […].

Podczas gdy wachmistrz był jeszcze w trakcie czytania, do jego biura wszedł Kindler i rzucił nóż na biurko, który wcześniej został zabrany aresztowanemu. Wachmistrz zwrócił Kindlerowi uwagę, że nie można się tak zachowywać względem swojego przełożonego. Doszło do wymiany słownej, której świadkiem był przebywający na zmianie policjant Marose. Słyszały ją też czekające przed budynkiem kobiety. Nagle Kindler, który stał pod drzwiami pokoju wachmistrza, sięgnął po leżący w dyżurnym pokoju rewolwer i oddał dwa strzały w stronę swojego przełożonego. Podczas gdy jeden pocisk przeleciał przez czapkę wachmistrza, nie raniąc go, drugi przebił podbrzusze tak, że policjant padł bez życia na ziemię. Następnie Kindler skierował broń w swoim kierunku i zmarł na miejscu od strzału w prawą skroń. Sierżant Marose, który był świadkiem tego rozgrywającego się bardzo szybko wydarzenia, zamarł w bezruchu, gdy zobaczył swojego kolegę oddającego strzał w kierunku swojego przełożonego i nie zapobiegł tragedii.

Ciężko ranny wachmistrz został natychmiast przewieziony do szpitala na Zawadzie (niem. Pangritz Kolonie), gdzie trwa walka o jego życie. Towarzyszyła mu siostra. Kula trafiła go w rdzeń kręgowy. Ciało Kindlera zostało przewiezione do kostnicy szpitala. Nasuwa się pytanie, jak sierżant mógł posunąć się do takiego czynu względem swojego przełożonego. Fakt ten staje się bardziej zrozumiały, jeśli weźmie się pod uwagę gwałtowną i drażliwą naturę Kindlera i nerwowość, spowodowaną czekającą go wkrótce mobilizacją, która rozdzieliłaby go z młodą żoną.

Niedawno Kindler wyzdrowiał po ostatnim ataku na niego, z powodu którego przez wiele tygodni przebywał w szpitalu. Jak wiadomo, został ranny podczas aresztowania na Zawadzie trzech przestępców, kiedy to zasłonił swojego kolegę i został przez nich napadnięty. Otrzymali oni za to 3 lata więzienia, które obecnie odsiadują.

Kindler, po tym jak został zwolniony ze szpitala, przed 14 dniami rozpoczął służbę. […] Na Zawadzie utworzono 4. rewir policji, którego szefem był wachmistrz Hirstowski. Podlegało mu trzech sierżantów, którzy pełnili służbę na zmianę. Wachmistrz Oskar Hirstowski urodził się w Elblągu 30 maja 1870 roku. Od 13 lat pełni służbę jako policjant w mieście. Jest żonaty i ma pięcioro dzieci. Sierżant Otto Kindler urodził się 6 czerwca 1884 roku w Rippach, okręg Weißenfels w Saksonii. Miejską służbę rozpoczął 28 maja 1911 roku. Pozostawił młodą żonę […] (ENN, sobota, 01.08.1914 r.).

