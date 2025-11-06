Nowa droga i mosty po drodze na Mierzeję

Poznaliśmy wariant projektu budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502, łączącej Nowy Dwór Gdański ze Stegną oraz nowych mostów na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej, który zostanie skierowany do dalszych prac. Pod rozwagę brane były dwa, jednak ostatecznie na realizację ma szansę ten przebiegający bliżej Rybiny. Inwestycja ma odciążyć tę miejscowość od ruchu turystycznego zmierzającego na Mierzeję Wiślaną.

O inwestycji, którą ma zrealizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, pisaliśmy już na naszych łamach. Przypomnijmy, że przygotowano początkowo trzy warianty tzw. obwodnicy Rybiny - pierwszy, omijający wieś po jej zachodniej stronie. To najdłuższy odcinek, z nowym mostem na Szkarpawie. Dwa kolejne warianty zakładały budowę nowego odcinka trasy po stronie wschodniej miejscowości – oba krótsze, jednak z dwoma mostami, na Szkarpawie i Wiśle Królewieckiej.

Ostatecznie w etapie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego projektanci pod rozwagę brali tylko dwa warianty po stronie wschodniej – krótszy przebiegający bliżej miejscowości i dłuższy, oddalony bardziej od Rybiny.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku poinformował właśnie, że do realizacji wybrano krótszą trasę.

- Po szczegółowej analizie przedstawionych rozwiązań technicznych i środowiskowych wybrano wariant W3.2 jako najkorzystniejszy do dalszego opracowania. Wariant ten uzyskał najwyższą ocenę w analizie wielokryterialnej, obejmującej m.in. aspekty ekonomiczne, środowiskowe i komunikacyjne – informuje ZDW w Gdańsku.

Wybrany wariant zakłada budowę: nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 502, mostu zwodzonego jako nowej przeprawy przez rzekę i układu drogowego omijającego zabytkowe mosty w Rybinie.

Kolejny etap prac to m.in. przygotowanie dokumentacji do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz rozwinięcie pełnej dokumentacji technicznej wybranego wariantu.

Zobacz, jak wygląda plan sytuacyjny wybranego wariantu.