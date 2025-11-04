Pożar strawił ich cały dobytek. Pomóc może każdy!

Życie rodziny Kozickich z miejscowości Ogrodniki zmieniło się w jednej chwili. Wieczorem, 3 października pożar strawił ich dom rodzinny - miejsce, które przez lata było pełne miłości, stanowiło ostoję bezpieczeństwa – czytamy na zbiórce założonej przez społeczność III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu. Pomóc rodzinie może każdy.

- W wyniku tragicznego pożaru rodzina jednego z naszych uczniów straciła dom. Ocalało to, co najcenniejsze - życie! Wszystko inne strawił ogień. To wydarzenie poruszyło całą naszą społeczność szkolną. W jednej chwili rodzina została bez dachu nad głową, bez rzeczy codziennego użytku, bez miejsca, które mogliby nazwać swoim. Wspólnie postanowiliśmy działać i uruchomiliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl, by pomóc im stanąć na nogi.Każda wpłata ma znaczenie. Dziękujemy za okazane serce i solidarność – czytamy na stronie III Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

Dom państwa Kozickich spłonął doszczętnie, fot. ze strony III LO w Elblągu

Rodzina: Renata i Krzysztof Koziccy, ich synowie Marcel (uczeń klasy maturalnej) i 16-letni Fabian (uczeń technikum), zostali bez dachu nad głową. Obecnie znaleźli tymczasowe schronienie u matki pani Renaty, ale to rozwiązanie tylko na chwilę – w małym domu po prostu nie ma wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich. Chwilowo dosłownie każdy metr kwadratowy podłogi służy temu, żeby odpocząć po pracy, po szkole. Jednak nie da się tak żyć na dłuższą metę.

- Państwo Koziccy to ludzie wyjątkowo pracowici i skromni. Pomimo codziennych trudności, zawsze samodzielnie troszczyli się o potrzeby swoich bliskich. Nie przyszli do nas po pomoc. Ta zbiórka jest nasza inicjatywą. To my przekonaliśmy ich, że ludzie dobrej woli nie pozwolą im mierzyć się z tą trudną sytuacją samotnie - czytamy na zbiórce dedykowanej rodzinie.

Pomóc może każdy wchodząc na pomagam.pl i wpłacając datek. Link do zbiórki.